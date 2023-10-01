Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 2 октября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в открытии мобильного пункта полиции в Челябинске, который будет обеспечивать безопасность на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева примут участие в открытии нового здания на Университетской Набережной в Челябинске, где разместились Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО и филиал фонда «Защитники Отечества».

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11, 13 и 15 часов Челябинский театр современного танца приглашает на спектакль-путешествие "Как Дима в театр ходил". Вместе с куклами Димой и его бабушкой зрители прогуляются по парадным лестницам и залам, тайным закоулкам театра танца (ул. Новороссийская, 63).

В 19 часов в кинотеатре «Знамя» состоится бесплатный показ фильма «Дайте мне победить», а также встреча с режиссёром Сергеем Мирошниченко. Зрители увидят документальный фильм о жизни атлетов с ментальными особенностями, готовящихся к Специальной олимпиаде. Проект рассказывает частные истории детей и их родителей. Фильм чрезвычайно трогательный. Вход свободный (ул. Кирова, 112).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема: День героев Танкограда (6 октября).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 октября - Всемирный день без алкоголя.

2 октября - Международный день врача.

2 октября - День путанья следов в осеннем парке.

2 октября - День рождения электронной почты.

2 октября - День уролога.

2 октября - Всемирный день архитектуры.

2 октября - День среднего профессионального образования (День профтехобразования, День молодого рабочего).

2 октября - Всемирный день игры.

2 октября - Всемирный день предотвращения издевательств.

2 октября - Международный день ненасилия.

2 октября - Международный день социального педагога.

2 октября - Всемирный день сельскохозяйственных животных.

2 октября - День аудиофила.

2 октября 1987 года впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд».

2 октября 1997 года японские ученые обнаружили человеческий ген, отвечающий за функции биологических часов.

2 октября 2002 года в Японии начались продажи первых в мире роботов-инкассаторов.