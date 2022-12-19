Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 декабря.

С 9 до 12 часов в ЧелГУ состоится акция «День донора» этажа театрального корпуса (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, театральный корпус, холл второго этажа).

В 11 часов состоится торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022», на которое соберутся представители поисковых отрядов Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, сбор представителей СМИ в 10:30).

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручит руководителям и активистам поисковых объединений благодарственные письма за значительный вклад в развитие Поискового движения России на территории региона, активную деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

В 11 часов в очном и онлайн форматах состоится пресс-конференция, посвященная развитию и цифровизации южноуральского садоводства (Челябинск, ул. Васенко, 63, четвертый этаж, медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 и в 14 часов в Молодёжном театре состоится премьера новогоднего спектакля «Школа снеговиков» (6+) (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 12 часов в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная результатам исследования популярных среди детской аудитории мягконабивных игрушек «Хагги Вагги». Регистрация.

В 13 часов состоится торжественный прием участников и экспертов национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приёмов, сбор представителей СМИ – в 12:30).

В рамках приема первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт вручит благодарственные письма губернатора экспертам, а заместитель министра образования и науки Виталий Литке наградит учащихся благодарственными письмами министра образования и науки региона.

В 14 часов министерство по физической культуре и спорту Челябинской области проведет вручение ведомственных наград и почетных спортивных званий Минспорта России, а также награждение победителей и призеров областных Спартакиад, областного конкурса СМИ (Челябинск, ул. Труда, 187A, ЛД «Уральская молния»).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

20 декабря в православном календаре - День памяти преподобного Нила Столобенского.

20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.

20 декабря – в 1991 году был упразднен Государственный банк СССР и все его активы и имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России).

20 декабря – в 1944 году открывается Академия медицинских наук СССР.

20 декабря – в 1938 году в Москве была основана Государственная публичная историческая библиотека.