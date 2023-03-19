Анонсы событий и мероприятий на 20 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 марта.

В 9 часов в центре «Мой бизнес» стартует выездной инновационный образовательный проект «Study-tour 2023 – опыт регионального управления в Российской Федерации Челябинская область – индустриальная кузница Южного Урала» (Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, первый этаж, центр «Мой бизнес»).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная реорганизации отделов ЗАГС в Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

На пресс-конференции председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих расскажет о новом формате отделов, качестве и сроках оказания услуг, новых площадках для бракосочетаний.

С 14 до 16 часов состоится «прямая линия» в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области. Специалисты проведут правовое консультирование граждан по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Консультацию можно получить, позвонив по телефону: 8 (351) 264-25-48.

В 16 часов в зале заседаний администрации Нагайбакского района состоится показ документального фильма «Атаса баласа» (Папин ребёнок – прим. ред.), режиссер Анжелика Григорьева. Это личное размышление и исследование на тему малой национальности и причастности к ней (Нагайбакский район, село Фершампенуаз, ул. Карла Маркса, 53).

В 16 часов бесплатный показ документального фильма «Рассказы с Донбасса» (12+). Реж. Д. Петрович. Показ пройдет в рамках Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в киноцентре «Импульс» (Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 16).

В 18 часов 30 минут на сцене Молодежного театра пройдет последний в этом сезоне показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца «Как

это по-русски…». Также на вечере современной хореографии зрители увидят показ спектакля NEFT, который вошел в Long List театральной премии «Золотая Маска» (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 марта - День Земли.

20 марта - Международный день счастья.

20 марта – Навруз.

20 марта – Международный день астрологии.

20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии).

20 марта - Международный день без мяса.

20 марта в славянском календаре - Комоедица – Масленица.

20 марта в народном календаре – Павел Капельник.

20 марта 1535 года в России проведена первая централизованная денежная реформа.

20 марта 1699 года произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

20 марта 1992 года установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».