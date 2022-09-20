Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 сентября.

В 11 часов состоится выездная пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Экологический дайв-десант озер Урала» (Челябинск, берег Изумрудного карьера, за профилакторием «Волна»).

В рамках пресс-конференции состоится:

- водно-подводный субботник с привлечением сообщества сап-бордистов, байдарочников и каякеров;

- демонстрация современного оборудования.

В 11 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. В рамках мероприятия Алексей Текслер вручит почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Культура молодая», посвященная развитию библиотечной сети Челябинской области и предстоящей Южно-Уральской книжной ярмарке (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая бизнес-климату в Челябинской области. Участники мероприятия обсудят способы кооперации крупного и среднего бизнеса, перспективы для самозанятых, вклад IT-отрасли в развитие бизнеса и возможности достижения технологического суверенитета (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центре «АиФ-Челябинск»).

В 15 часов в Челябинске начнется фестиваль науки «КСТАТИ» (ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу со стороны памятника). Программа.

В 15 часов изобретатель, режиссёр, предприниматель Сергей Цысс проведет обучающее мероприятие. На примере Леонардо да Винчи и Сергея Королёва, Илона Маска и Жака-Ива Кусто он покажет и расскажет, в чём суть изобретательства и как найти себя в этой сфере.

В 18 часов состоится мастер-класс фотографа Марии Никитиной (Санкт-Петербург).

В 19 часов 30 минут химик-технолог, специалист по полимерам, автор книги «Яды: вокруг и внутри» Сакина Зейналова прочтет лекцию «Вся правда об экологичности».

В 17 часов 30 минут в Челябинске состоится премьера художественно-документального фильма «Южный Урал. Следы веков», созданного командой студентов и сотрудников ЮУрГУ. Из фильма зрители узнают о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях ученых. Мероприятие посетит губернатор (Челябинск, ул. Пушкина, 64, кинотеатр им. А. С. Пушкина, сбор гостей с 16 часов 30 минут).

В 19 часов продолжится IX международный фестиваль «Джаз на большом органе», выступят Игорь Паращук (саксофон), Владимир Хомяков (орган) и челябинская арт-группа уникального композитора Льва Гутовского - Новый Художественный Ансамбль (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - День воинской славы России - День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

21 сентября - Всемирный день русского единения.

21 сентября - Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

21 сентября - Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).

21 сентября в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября в народном календаре –Малая Пречистая, Оспожинки.