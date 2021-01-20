Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 января.
В 9 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике (Челябинск, Кирова, 114).
В 10 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114).
В 10 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что могут сделать волонтеры для улучшения экологической ситуации в регионе».
В 12 часов 20 минут состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике (Челябинск, Кирова, 114).
В 13 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, Кирова, 114).
В 13 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту (Челябинск, Кирова, 114).
В 15 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по информационной политике (Челябинск, Кирова, 114).
Справка
21 января - День инженерных войск России.
21 января - Международный день аспиранта.
21 января - Международный день объятий.
21 января в народном календаре – Емелин день, Емельян Зимний.