Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится

Анонсы событий и мероприятий на 21 января

В Пласте будут судить похитителей золота

В Челябинской области похитителю трансформатора повезло остаться в живых

Экс-глава Чебаркуля сел на шесть лет

«ЭКО дозор-74» наводит чистоту на южноуральских водоемах

В челябинских школах проводят не массовое тестирование на ковид, а плановый мониторинг

Инициативу Алексея Текслера начали реализовывать на федеральном уровне

Дорожники объяснили, чем отличаются неблагоприятные метеоусловия от опасных

В Челябинской области панелевоз протаранил легковушку на трассе

В Копейске один класс изолирован после контакта с больным COVID-19

Анонсы событий и мероприятий на 21 января

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 января.

В 9 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике (Челябинск, Кирова, 114).

В 10 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114).

В 10 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Что могут сделать волонтеры для улучшения экологической ситуации в регионе».

В 12 часов 20 минут состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике (Челябинск, Кирова, 114).

В 13 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Челябинск, Кирова, 114).

В 13 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту (Челябинск, Кирова, 114).

В 15 часов состоится онлайн заседание комитета Законодательного Собрания по информационной политике (Челябинск, Кирова, 114).

Справка

21 января - День инженерных войск России.

21 января - Международный день аспиранта.

21 января - Международный день объятий.

21 января в народном календаре – Емелин день, Емельян Зимний.