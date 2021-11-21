21.11.2021
За сутки заболело ковидом 619 южноуральцев, выздоровело 674 жителя, умерло 29 человек
21.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября
20.11.2021
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
19.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах
Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября
19.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
18.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 ноября
17.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября
16.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021