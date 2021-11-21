Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 ноября.

В 9 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

С 10 до 17 часов в Челябинске состоится мастер-класс «Экспорт – это просто», на котором эксперт-практик по экспорту в Евросоюз Илья Шпирт расскажет предпринимателям о тонкостях Евросертификации (ул. Российская, 110, к1, центр «Мой бизнес», второй этаж). При входе потребуется предъявить QR-код. Необходима регистрация.

В 11 часов в Челябинские начнутся VIII Областные Рождественские образовательные чтения. Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив «Уральской молнии»).

Программа:

С 11 до 13 часов - «Россия. Казачество. Православие. История, традиции, современность».

С 13 до 16 часов - «Возможности современной приходской миссии в условиях секулярного мира».

С 16 до 18 часов - «Социальные проекты РПЦ в защиту семьи и материнства». Встреча с руководителем сектора защиты материнства синодального отдела МП РПЦ по благотворительности М.М. Студеникиной.

В 17 часов 30 минут состоится пресс-подход и концерт Уральского духового оркестра (дирижер - Игорь Ежов), солировать в котором будут один из лучших кларнетистов мира Игорь Федоров и фронтмен «Морального кодекса» Сергей Мазаев (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 ноября - День сыновей.

22 ноября – День психолога в России.

22 ноября в православном календаре – Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

22 ноября в народном календаре – Матрена Зимняя.

22 ноября 2021 года начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны.

22 ноября 1960 года в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец».