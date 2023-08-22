Анонсы событий и мероприятий на 23 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 23 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия памятника знаменитому хоккеисту, заслуженному тренеру России, мастеру спорта международного класса по хоккею, почетного гражданину Челябинска Валерию Константиновичу Белоусову. Также глава региона откроет предсезонный турнир по хоккею – Кубок губернатора Челябинской области-2023.

Ледовый дворец «Уральская молния» принимает Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Летний Кубок СКР». На челябинский лёд выйдут южноуральские спортсмены из Свердловской, Кировской, Омской, Мурманской, Архангельской , Нижегородской областей, Красноярского, Алтайского, Пермского, Хабаровского края, Республики Карелия и Казахстана. Соревнования пройдут с 23 по 24 августа. Начало в 10:00.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию «Новации в избирательной системе Челябинской области». В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний. На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» обсудят, сколько избирательных компаний пройдет в регионе, количество зарегистрированных кандидатов, общественное наблюдение за выборами, новации в избирательной системе Челябинской области (дистанционное электронное голосование, УИК – мобильное приложение и др.).

С 12 до 13 часов парк «Сад Победы» приглашает на экскурсию от библиотеки № 32 им. М. Горького. Встреча у монумента «Защитникам Отечества».

В парках культуры и отдыха работают библиотеки под открытым небом:

В 12, 13 и 14 часов в парке «Сад Победы», у монумента "Защитникам Отечества".

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

В 10 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Сад Победы», около главной сцены пройдет танцевальный вечер для старшего поколения.

В 17 часов в Миассе на стадионе «Труд» пройдёт матчевая встреча между футбольными клубами «Торпедо» (Миасс) и «Спартак» (Москва). В составе столичных гостей сыграют известные футболисты Ринат Дасаев, Олег Романцев, Дмитрий Хлестов и другие. Также экс-игроки сборной Никита Баженов и Валерий Кечинов проведут мастер-класс для юных футболистов Миасса. Вход свободный.

В 18 часов начнется прогулка по части улицы Коммуны - «От Скобелевской до Коммуны». Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих прогуляться по историческому центру Челябинска. Участие бесплатное. Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11. Встреча возле памятника «Добровольцам-танкистам».

В 18 часов в парке «Сад Победы» начнется танцевальная фитнес тренировка SALSATION.

В 19 часов и 20 часов в Доме Покровского состоится занятие по историческому танцу и подготовка к балу "Россия сквозь века". Вход свободный (ул. Труда, 98, вход со стороны улицы Кирова, рядом с восточной башней музея).

В 19 часов на летней эстраде Исторического музея начнется мастер-класс по историческим танцам. Участие бесплатно (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

23 августа - День «Обними свою возлюбленную».

23 августа - День полёта божьих коровок.

23 августа - День навигации по интернету, День интернавта.

23 августа - День кукурузы в масле.

23 августа - День недорогих авиабилетов.

23 августа - День «Пари, как ветер».

23 августа - Международный день слепых собак.

23 августа 1799 года в Петербурге наложен запрет на ношение бакенбард.

23 августа 1904 года запатентована автомобильная шинная цепь.

23 августа 1942 года началась оборона Сталинграда.

23 августа 1955 года начал работать Череповецкий металлургический завод.

23 августа 1955 года состоялся полёт первого конвертоплана с поворотным ротором.

23 августа 1975 года открылся Харьковский метрополитен.