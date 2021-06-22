Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 июня.

С 10 до 12 часов состоится вакцинация всех желающих от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Челябинской области. Постановка второго компонента вакцины будут проходить здесь же 14 июля. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (Челябинск, ул. Цвиллинга, 31).

В 12 часов 45 минут состоится пресс-подход в рамках выставки современных технических средств реабилитации инвалидов и круглого стола по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации детей с нарушениями двигательной функции (Челябинск, ул. Воровского, 64, Южно-Уральский государственный медицинский университет, холл главного корпуса).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «О наркоситуации в Челябинской области и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании».

В 17 часов 30 минут литературный клуб для музыкантов и других жителей «Пой, читай, говори» закрывает сезон и проводит финальную встречу в Литературном сквере Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

В 19 часов состоится премьера первой серии фильма «Гедда Габлер» с участием актеров Камерного театра. Перед началом показа пройдет лекция преподавателя ЧелГУ, специалиста по зарубежной литературе Александра Полушкина. Тема лекции – «Интерпретация классической драматургии и литературы в произведениях 20-21 веков» (Челябинск, ул. Кирова, 112, кинотеатр «Знамя»).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 июня - Международный Олимпийский день.

23 июня - День балалайки — международный праздник музыкантов-народников.

23 июня - День государственной службы ООН.

23 июня - Международный день вдов.

23 июня в православном календаре – знамения Тимофея.

23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка.

23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион».