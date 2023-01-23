Анонсы событий и мероприятий на 24 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 января.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвящённая трендам красоты в Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту Winline Чемпионата России 3х3 и Суперкубка России, которые пройдут 27 и 28 января в Челябинске (Челябинск, ул. Васенко, 63, Гранада Пресс).

С 10 до 11 часов Управление Росреестра по Челябинской области и филиал ППК «Роскадастр» в регионе проведут горячую линию «Какие меры принимаются в Управлении Росреестра для противодействия коррупции». Телефон: 8 (351) 261-55-36.

В 15 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме капремонта многоквартирных домов в Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественном открытии Года педагога и наставника в Челябинской области и посетит Челябинский механико-технологический техникум.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: уроки мужества, литературные встречи, обзоры, игры, акции и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных соревнований областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 января - Международный день эскимо.

24 января - Международный день образования.

24 января в народном календаре - Федосеев день.