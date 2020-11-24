Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 ноября.
В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Безопасен ли лед на водоемах Челябинской области».
В 12 часов состоится Южно-Уральский инфраструктурный форум. Тема: «Предоставление возможных мер господдержки управляющим компаниям и резидентам действующих и создаваемых индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров и создаваемых промышленных технопарков». Список участников, повестка и регламент Форума на сайте.
В 13 часов состоится онлайн пресс-конференция на тему: «Как южноуральские мамы в декрете проходят бесплатное профобучение».
В 14 часов в рамках Седьмых областных Рождественских образовательных чтений состоится научно-практическая конференция «Святой благоверный князь Александр Невский в культуре России: теологические и исторические аспекты» (пр. Ленина, 76, Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, ауд. 244 «Пушкинский зал»). Онлайн-трансляция на сайте.
В 17 часов в рамках Седьмых областных Рождественских образовательных чтений состоится панельная дискуссия «Александр Невский и немецкие рыцари: “взгляд из-подо льда”» (Челябинский государственный университет). Онлайн-трансляция на сайте.
СПРАВКА
25 ноября - День российского военного миротворца.
25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
25 ноября в народном календаре – Иван Милостивый.