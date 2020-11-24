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Юлия Сударенко с начала работы омбудсменом приняла 150 южноуральцев

В Челябинске задержана девушка с наркотиками в желудке

Карталинца посадили за то, что он спалил автомобиль жены полицейского

Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября

Прогноз астролога на 2021 год: Не надо пытаться вернуться в прошлое, нужно строить будущее

В Челябинской области вновь обновлен антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

Прогноз на 2021 год по знакам зодиака

В Челябинской области вновь стали выявлять случая ковида у школьников

Текслер: Мне важна обратная связь по действующим в области мерам поддержки медиков

Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 ноября.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Безопасен ли лед на водоемах Челябинской области».

В 12 часов состоится Южно-Уральский инфраструктурный форум. Тема: «Предоставление возможных мер господдержки управляющим компаниям и резидентам действующих и создаваемых индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров и создаваемых промышленных технопарков». Список участников, повестка и регламент Форума на сайте.

В 13 часов состоится онлайн пресс-конференция на тему: «Как южноуральские мамы в декрете проходят бесплатное профобучение».

В 14 часов в рамках Седьмых областных Рождественских образовательных чтений состоится научно-практическая конференция «Святой благоверный князь Александр Невский в культуре России: теологические и исторические аспекты» (пр. Ленина, 76, Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, ауд. 244 «Пушкинский зал»). Онлайн-трансляция на сайте.

В 17 часов в рамках Седьмых областных Рождественских образовательных чтений состоится панельная дискуссия «Александр Невский и немецкие рыцари: “взгляд из-подо льда”» (Челябинский государственный университет). Онлайн-трансляция на сайте.

СПРАВКА

25 ноября - День российского военного миротворца.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

25 ноября в народном календаре – Иван Милостивый.