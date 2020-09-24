Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 сентября.

В 11 часов состоится торжественное открытие Межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка–2020» и Всероссийского литературного форума #РыжийФест (Челябинск, пр. Ленина, д. 35, Центр международной торговли).

В 11 часов Фонд развития промышленности Челябинской области и пресс-центр «Гранада Пресс» проведут онлайн пресс-конференцию «Какие уникальные технологии рождаются на Южном Урале благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»». Мероприятие состоится на платформе «Zoom». Для подключения необходимо ввести в клиенте «Zoom» идентификатор конференции 307 282 9197 и пароль 1519, либо перейти по ссылке.

В 11 часов минспорта приглашает на встречу, где будут обсуждаться перспективы развития сноуборда на Южном Урале (ул. Энгельса, 22, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области).

В 17 и 19 часов в Камерном театре Челябинска состоится очередная премьера - спектакль «Госпиталь Победы».

Справка.

25 сентября в православном календаре – Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

25 сентября в народном календаре – Артамон Змеевик.