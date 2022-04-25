Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+).

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 9 часов 30 минут представители СМИ смогут увидеть гибридную операцию по удалению камней из почек, которая проводится в Челябинской областной клинической больнице, познакомиться с врачами и одной из пациенток со сложной патологией, которой удалили таким способом огромный камень (ул. Воровского, д. 70, корпус 3).

В 11 часов состоится пресс-конференция с руководителем Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолием Литовченко (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс проведет онлайн пресс-конференцию полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Тема: «Перенастройка экономики УрФО в условиях санкций: как оценивается состояние рынка труда? Какими новыми мерами поддержки смогут воспользоваться население и бизнес? Каковы ожидания от прохождения посевной-2022?».

В 12 часов состоится мероприятие, приуроченное к 136-летию со дня рождения создателя татарского литературного языка, поэта Габдуллы Тукая (сквер на пересечении улиц Воровского и Блюхера).

В 12 часов в Камерном театре состоится концерт, посвященный 25-летию благотворительного фонда «Надежда», сотрудничающего с театром на протяжении 15 лет (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная проведению финала Winline Чемпионата России по баскетболу 3x3 в Челябинске (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, третий этаж, малый зал).

В 16 часов состоится открытие выставки «Уральский златоуст: к 180-летию Ф.Н. Плевако», приуроченной ко дню рождения великого российского адвоката, уроженца города Троицка Челябинской области Федора Плевако (ул. Труда, 183, исторический парк «Россия – Моя история»).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности.

26 апреля - День нотариата в России.

26 апреля - День сметчика в России.

26 апреля 2022 года в православном календаре – Вторник Светлой Седмицы.

26 апреля в народном календаре – Фомаида Медуница.

26 апреля 1658 года главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую.

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1991 года в СССР принят Закон «О реабилитации репрессированных народов»

26 апреля 1997 года в России учрежден орден «За милосердие и исцеление».