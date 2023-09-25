Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 26 сентября.

На территории Челябинского бора пройдет высадка деревьев в рамках Всероссийской осенний акции «Сохраним лес». Будет высажено более 8,5 тысяч саженцев сосны.

В целях недопущения возникновения и распространения случаев бешенства среди людей и животных, а также в ознаменование всемирного дня борьбы с бешенством ОГБУ «Челябинская ветстанция» с 25 сентября по 01 октября проводит профилактическую, бесплатную иммунизации собак и кошек против бешенства, принадлежащих гражданам (Челябинск, ул. Университетская набережная, 52).

В 10 часов в Зале электронных ресурсов челябинской Публичной библиотеки начнется День информации для тех, кто интересуется применением компьютерных технологий в повседневной жизни. День 1: знакомство с компьютером. (пр. Ленина, 60).

В 11 часов состоится 42-е заседание челябинской Городской Думы. Заседание будет проводиться в здании администрации Центрального района города Челябинска (ул. Коммуны, д. 89).

В 11 часов состоится пресс-завтрак, приуроченный к Неделе туризма в Челябинской области, и посвященный итогам развития туристической отрасли Челябинской области за первое полугодие 2023 года, а также планам на 2023 - 2024 годы. Во встрече с журналистами примут участие руководители организаций, отвечающих за развитие и продвижение туристического потенциала региона, а также реализацию региональных и федеральных программ в сфере туризма (ул. Цвиллинга, 20, ресторан «Буфет на Большой»).

В 14 часов начнется встреча с волонтером СВО на Донбассе Владимиром Колмогоровым. Участники мероприятия узнают как стать волонтером, что для этого нужно сделать, и какие эмоции испытывает человек, когда помогает другим людям (ЧОУНБ, Отдел краеведения, пр. Ленина, 60).

В 15 часов в ЦУР пройдет прямой эфир с главой Челябинска Н.П. Котовой. Наталья Котова ответит на вопросы из соцсетей и системы ПОС (платформа обратной связи), касающиеся ремонта дорог, благоустройства, работы ливневых канализаций. Ссылка на трансляцию: https://vk.com/tsur74.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 сентября - День просящихся рюмок.

26 сентября - День встречи со старыми друзьями.

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

26 сентября - День рождения граммофона.

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября - Всемирный день здоровья окружающей среды.

26 сентября - День рождения Байкальского заповедника.

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - День осведомлённости о мезотелиоме.

26 сентября 1896 года основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения.

26 сентября 1920 года основана военно-воздушная инженерная академия имени Н. Е. Жуковского.

26 сентября 2008 года в Монголии открыта огромная конная статуя Чингисхана.