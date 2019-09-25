Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 сентября.

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам благоустройства общественных пространств с участием врип главы Челябинска Натальи Котовой (отъезд от администрации города: площадь Революции, 2).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная «Южноуральской книжной ярмарке-2019», которая состоится в Челябинске четвертого и пятого октября (Челябинск, площадь Революции, 4, пресс-центр ОТВ).

С 10 до 11 часов будет работать прямая линия с заместителем руководителя СУ СКР по Челябинской области Игорем Пашниным: 8 (351) 728-58-49.

В 11 часов состоится 49-е заседание Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва (Челябинск, улица Кирова, 114, пятый этаж, зал заседаний депутатов).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему «Презентация сервиса «Вывоз мусора», который поможет оперативно сообщать о переполненных контейнерах» (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ»).

В 15 часов состоится пресс-тур в областной ожоговый центр для освещения поставки 43-х единиц нового оборудования. Участие в событии примут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Виктория Сахарова (отъезд от областного правительства: улица Цвиллинга, 27).

В 15 часов в Законодательном собрании Челябинской области Общественная палата региона проведет круглый стол по теме «Экологическое состояние озера Смолино» (Челябинск, улица Кирова, 114, пятый этаж, гербовый зал).

В 15 часов в преддверии Всемирного дня туризма пройдет очередное мероприятие проекта Публичной библиотеки «Четыре Ч» (в Четвертый Четверг Читают Читатели). Гостей ждет встреча с руководителем информационного центра по атомной энергии Челябинска Ларисой Матвеевой, побывавшей в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы» (Челябинск, проспект Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №5).

С 15 до 16 часов управление Росреестра проведет горячую линию на тему государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве по телефону: 8 (351) 260-58

С 15 до 19 часов будет проходить массовая вакцинация взрослого населения от гриппа (Челябинск, ТРК «Елки»).

В 17 часов состоится флэш-моб «Подготовка к «Камерате»: актеры Камерного театра и студенты ЧГИК проведут с будущими зрителями фестиваля театральную разминку и розыгрыш билетов (Челябинск, улица Цвиллинга, 25, ТРК «Куба»).

В 17 часов состоится торжественная церемония открытия суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» (Челябинск, улица Монакова, 1-А, стадион «Локомотив»).

СПРАВКА

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

26 сентября - народный праздник Корнилов день.

26 сентября - День рождения граммофона.

26 сентября - День встречи со старыми друзьями.