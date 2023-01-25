Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 января.

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и филиал ППК «Роскадастр» в регионе проведут горячую линию «Предоставление документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области. На официальном сайте будет организована видеотрансляция (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 11 часов на базе лицея №11 Челябинска состоится Деловой завтрак с председателем регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Светланой Буравовой.

В 13 часов заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов проведет открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры». Тема урока - «Технологии, которые предсказывают погоду» (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 46, ОЦ «Ньютон»).

В 15 часов Челябинская областная универсальная научная библиотека презентует «Календарь знаменательных и памятных дат» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, главный зал).

С 17 часов 30 минут до 19 часов – тестовый мастер-класс «Осознанное потребление». Регистрация (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» состоится мастер-класс «Рисунок пастелью» (Челябинск, площадь Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

В 18 часов 30 минут состоится презентация нового номера журнала BLUR, посвященного культурной жизни. Регистрация. (Челябинск, пр. Ленина, 19).

С 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут - показ фильма «Арктика - увидимся завтра». Это фильм о будущем Арктики, каким оно может быть через 10-20 лет. Регистрация. (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: уроки мужества, литературные встречи, обзоры, игры, акции и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных соревнований областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 января – Международный день таможенника.

26 января в народном календаре – Ермилов день.

26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси.

26 января 1924 года - Петроград переименован в Ленинград.