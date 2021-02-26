Информационное
агентство

Коронавирус
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
26.02.2021
В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки
26.02.2021
Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»
26.02.2021
В Еткуле приступают к строительству ФОКа
Экология
Экология
26.02.2021
В шести городах Челябинской области режим «черного неба»
26.02.2021
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
Новости
26.02.2021
ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения
26.02.2021
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ
26.02.2021
В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек
26.02.2021
В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии
26.02.2021
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта
26.02.2021
ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму
Общество
26.02.2021 15:52
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27, 28 и 1 марта.

Суббота, 27 февраля:

В 9 часов в Челябинске состоится турнир Законодательного собрания Челябинской области по хоккею в валенках «Играй по-нашему» среди женских и мужских команд (улица Труда, 187-А, ледовый дворец «Уральская молния»).

С 10 до 13 часов в ТК «Алмаз» Челябинска пройдет бесплатное тестирование горожан на ковид методом ПЦР.

В 10 часов в Челябинске за медали первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет будут бороться юниоры в весовых категориях до 60, 66, 73 килограммов и юниорки в весовых категориях до 48, 52, 57, 63 килограммов (улица Университетская Набережная, 22-В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера).

С 13 до 16 часов в ТК «Алмаз» Челябинска (в магазине «Леруа Мерлен») пройдет бесплатное тестирование горожан на коронавирус методом ПЦР.

С 14 до 17 часов жители Челябинска смогут бесплатно провериться на ковид в ТК «Горки» Челябинска.

Воскресенье, 28 февраля:

В 10 часов в Челябинске за медали первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23-х лет будут бороться юниоры в весовых категориях до 81, 90, 100, свыше 100 килограммов и юниорки в весовых категориях до 70, 78, свыше 78 килограммов (улица Университетская Набережная, 22-В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера).

В 12 часов челябинский театр «Скарабей» подарит своему маленькому зрителю (6+) спектакль «Удивительные приключения в Муми-Доле», поставленный по мотивам сказок о Муми-троллях и их друзьях всемирно известной финской сказочницы Туве Янссон (Челябинск, проспект Ленина, 5).

С 13 до 16 часов в ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») Челябинска будет проходить бесплатное тестирование горожан на коронавирус методом ПЦР.

В 14 часов в Челябинске стартуют курсы по подготовке к Тотальному диктанту-2021 «Русский по воскресеньям». Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Тотального диктанта (улица Энгельса, 61, детская библиотека имени Маяковского).

С 14 до 17 часов в ТК «Горки» Челябинска будет проводиться бесплатное тестирование горожан на ковид методом ПЦР.

Понедельник, 1 марта:

В 10 часов в онлайн-режиме состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

ДЛЯ СПРАВКИ:

27 февраля - Международный день полярного (белого) медведя.

27 февраля - День оптимиста.

27 февраля - Кирилл Весноуказчик.

27 февраля - День Сил специальных операций РФ.

27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций.

27 февраля - День цифрового обучения.

27 февраля - День протеина.

27 февраля - День улыбок глазами.

27 февраля - День тупости.

27 февраля - День Покемона.

27 февраля - День клубники.

27 февраля - именины отмечают Федор, Теодор, Рафаэль, Михаил, Константин, Кирилл, Ибрагим, Егор, Георгий.

 

28 февраля - Онисим Овчар.

28 февраля - Международный день больных редкими заболеваниями.

28 февраля - День памяти иконы Божией Матери Виленской.

28 февраля - День шоколадного суфле.

28 февраля - День флористики.

28 февраля - День сна в общественных местах.

28 февраля - День зубной феи.

28 февраля - День ухода зимы.

28 февраля - именины отмечают Ян, Семен, Петр, Николай, Михаил, Иван, Афанасий, Арсений, Алексей, София и Ефросинья.

 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны.

1 марта - День театрального кассира.

1 марта - День хостинг-провайдера.  

1 марта - День кошек в России.

1 марта - Всемирный день иммунитета.

1 марта - Ярилин день.

1 марта - День, гуляющий сам по себе.

1 марта - День Кащея-Чернобога.

1 марта - Всемирный день шпагоглотателей.

1 марта - День фруктового компота.

1 марта - День предвкушения тепла.

1 марта - День борьбы с наркобизнесом.

1 марта - Всемирный день комплимента.

1 марта - День свиньи.

1 марта - День экспертно-криминалистической службы МВД РФ.

1 марта - День тезки.

1 марта - праздник весны.

1 марта - именины отмечают Юлиан, Самуил, Павел, Макар, Илья, Еремей и Даниил.

Автор: Евгения Александрова
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
26.02.2021
В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки
26.02.2021
Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»
26.02.2021
В Еткуле приступают к строительству ФОКа
Экология
Экология
26.02.2021
В шести городах Челябинской области режим «черного неба»
26.02.2021
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
Общество
Во всех районах Челябинской области снято ограничение движения
26.02.2021
Общество
Специалисты «Челябэнерго» вернули свет в 126 населенных пунктов Южного Урала
25.02.2021
Общество
В челябинское СНТ «Электрометаллург» вернулся свет
24.02.2021
Общество
В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди
24.02.2021
Общество
Челябинск сражается с последствиями стихии
24.02.2021
Общество
Ватерполистки «Динамо-Уралочка» поздравили защитников Отечества костюмированным парадом!
23.02.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

26.02.2021 16:41
ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения
26.02.2021 16:36
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ
26.02.2021 16:25
В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек
26.02.2021 16:11
В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии
26.02.2021 16:05
В выходные в Челябинской области погода будет нестабильной
26.02.2021 16:03
В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки
26.02.2021 15:52
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта
26.02.2021 15:49
ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму
26.02.2021 15:43
Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»
26.02.2021 15:28
В Нагайбакском районе отменили режим ЧС
26.02.2021 15:21
В Челябинской области запущено движение еще по девяти автодорогам
26.02.2021 15:17
В Кыштыме сотрудники ППС помогли эвакуировать жителей из горящего дома
26.02.2021 14:54
Подрядчикам поручили убрать Челябинск после разгула стихии и подготовиться к снегопаду
26.02.2021 14:47
Челябинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге ГТО
26.02.2021 14:45
Жители восьми городов Челябинской области могут бесплатно сдать тест на ковид
26.02.2021 14:43
МегаФон обеспечит быстрым интернетом и надежной связью жителей Крайнего Севера
26.02.2021 14:41
В Еткуле приступают к строительству ФОКа
26.02.2021 14:35
В шести городах Челябинской области режим «черного неба»
26.02.2021 14:27
На фестивале «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» свою премьеру представляет НХТ
26.02.2021 14:25
Суд по делу экс-депутата Белоусова отложили
26.02.2021 13:32
В Магнитогорске мужчина, откусивший ухо охраннику, получил 2,5 года
26.02.2021 13:30
Эквайринг за 1,3%: акция для малого бизнеса в Челиндбанке
26.02.2021 13:29
В Челябинске сотрудники ГУФСИН вакцинируются от «ковида»
26.02.2021 13:28
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Челиндбанка, подтвердило РДЭ «ВВ»
26.02.2021 13:01
Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет
26.02.2021 12:59
Волонтеры будут работать в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу
26.02.2021 12:32
В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам
26.02.2021 12:30
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
26.02.2021 12:25
Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания
26.02.2021 11:54
В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
26.02.2021 11:42
Локомотивная бригада спасла семью ребенком, застрявшую в снежном плену под Магнитогорском
26.02.2021 11:31
Челябинский министр культуры отправился покорять перевал Дятлова на снегоходе
26.02.2021 10:59
В Миассе ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся
26.02.2021 10:38
Полицейские Миасса задержали мошенника из Уфы
26.02.2021 10:36
ГИБДД предупреждает: Не заправляйтесь у нелегальных автозаправщиков
26.02.2021 10:15
Исторический музей отправит в «Космическую одиссею» победителя конкурса метеоритных желаний
26.02.2021 09:50
Режим ЧС отменили и в Брединском районе Челябинской области
26.02.2021 09:39
В Октябрьском районе отменили режим ЧС
26.02.2021 09:34
Во всех районах Челябинской области снято ограничение движения
26.02.2021 09:05
В Челябинске отменили занятия в школах
25.02.2021 21:24
Почти 74 тыс. кубометров снега убрано на ЮУЖД после сильнейшего снегопада
25.02.2021 18:17
В Челябинской области ограничение движения на трассах продлили до 26 февраля
25.02.2021 18:08
Храм святителя Николая Чудотворца при облсуде в Челябинске обрел голос
25.02.2021 17:57
В Трехгорном введен режим повышенной готовности
25.02.2021 17:15
Магнитогорские дети продолжат питаться льготно
25.02.2021 17:14
В Челябинске угонщики иномарки пытались спастись бегством от полиции
25.02.2021 17:13
Погода в Челябинской области потихоньку улучшается
25.02.2021 16:51
Как и где празднуют свадьбы в Челябинске
25.02.2021 16:45
Более 1,6 тыс. работников ЮУЖД сделали прививку от COVID-19 в клиниках сети «РЖД-Медицина»
25.02.2021 16:43
Минкульт: факт хищения денег при капремонте Челябинской филармонии не подтвердился
25.02.2021 16:30
В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска
25.02.2021 16:28
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть чужую машину
25.02.2021 16:28
Челябинские хирурги провели сложную операцию на сонной артерии
25.02.2021 16:08
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля
25.02.2021 15:42
В Челябинске выберут мисс и мистера студенческих отрядов региона
25.02.2021 15:33
По материалам проверок КСП в Челябинской области возбуждено 19 уголовных дел
25.02.2021 15:31
Магнитогорские полицейские отчитались перед депутатами
25.02.2021 15:29
Многодетные семьи в Челябинской области дополнительно поддержат рублем
25.02.2021 15:28
Челябинская область вошла в топ регионов по строительству жилья
25.02.2021 15:16
В Челябинской области усовершенствовали закон о пожарной безопасности
25.02.2021 14:41
Оперативный штаб: как Челябинская область справляется с последствиями непогоды
25.02.2021 14:16
В Челябинской области чиновники не смогут покупать криптовалюту
25.02.2021 14:09
Пресс-секретаря Текслера повысили до куратора СМИ
25.02.2021 14:08
В Магнитогорске обулись в валенки
25.02.2021 14:06
В Челябинской области утвержден новый вид дотаций муниципалитетам
25.02.2021 13:58
В Челябинской области установлена соцвыплата на приобретение газового оборудования
25.02.2021 13:49
В Челябинске откроется выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины»
25.02.2021 12:55
Полицейские Коми задержали в Челябинске серийного афериста
25.02.2021 12:53
С экс-главы района взыскали 2,2 млн за снос купеческого дома в Челябинской области
25.02.2021 12:33
В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом
25.02.2021 12:25
В Карталах осудили автоледи, сбившую ребенка на пешеходном переходе
25.02.2021 12:24
В Челябинской области ограничение движения транспорта снова продлено
25.02.2021 12:09
Команда «Динамо-Уралочка» досрочно обеспечила себе место в «Финале четырех»
25.02.2021 11:53
В Челябинске любовная парочка инсценировала ограбление салона сотовой связи
25.02.2021 11:49
«ММК-ЛМЗ» добился высоких производственных и финансовых результатов в 2020 году
25.02.2021 11:38
В Катав-Ивановском районе введен режим повышенной готовности
25.02.2021 11:24
В Челябинске острая нехватка дворников
25.02.2021 11:24
Минэкологии все еще ждет от южноуральцев идей благоустройства Еткульского бора
25.02.2021 11:23
В Троицке будут судить членов ОПГ за угоны дорогих иномарок
25.02.2021 11:21
За ночь в Челябинской области из снежного плена спасен еще 81 человек
25.02.2021 10:59
«Малахит-2021» в Челябинской области: 36 километров чистого льда
25.02.2021 10:42
Кондукторам запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников
25.02.2021 10:31
Жители поселка Саргазы снова замерзают в своих домах
25.02.2021 10:28
Ученые ЮУрГУ разрабатывают технологию безотходной переработки медьсодержащих шлаков
25.02.2021 09:54
Специалисты «Челябэнерго» вернули свет в 126 населенных пунктов Южного Урала
25.02.2021 09:41
В нацпарке «Зигальга» начнут формировать туристопоток
25.02.2021 09:21
В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
25.02.2021 09:14
Не ко всем жителям Челябинской области вернулся свет, работы продолжаются
24.02.2021 22:11
Число обесточенных потребителей в Челябинской области уменьшается
24.02.2021 22:02
Сотрудники МЧС спасли водителей девяти застрявших на трассе грузовиков
24.02.2021 21:08
Постановление о введении режима ЧС подписал и глава Нязепетровска
24.02.2021 20:45
В Коркинском районе и Троицке организованы пункты временного обогрева людей
24.02.2021 19:04
В Челябинске трамваи пяти маршрутов вышли на линию
24.02.2021 18:32
В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке
24.02.2021 18:10
«Сельская ипотека» поможет Челябинской области ускорить комплексную застройку
24.02.2021 18:08
Челябинец пытался избавиться от крупной партии наркотиков, увидев росгвардейцев
24.02.2021 17:58
На Южном Урале организован 21 пункт временного пребывания пострадавших от стихии
24.02.2021 17:55
В Челябинской области провели авторскую гонку «Созвездие гончих псов»
24.02.2021 17:50
В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно
24.02.2021 17:40
Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев
24.02.2021 17:38
В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля
24.02.2021 17:27
Челябинские школьники 25 февраля будут учиться дистанционно
24.02.2021 17:25
Полицейские Челябинска задержали двух наркоторговцев
24.02.2021 17:17
В челябинское СНТ «Электрометаллург» вернулся свет
24.02.2021 17:08
Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля
24.02.2021 17:06
В четверг в Челябинской области снег, метели, сильный ветер
24.02.2021 16:58
В Златоусте сотрудники обокрали металлургический комбинат
24.02.2021 16:46
Стихия в Челябинске не пощадила и новогодние арт-объекты
24.02.2021 16:40
За следствие в полиции Златоуста снова будет отвечать дама в погонах
24.02.2021 16:36
В Магнитогорске ОПГ пойдет под суд за продажу контрафактного табака на 24 млн
24.02.2021 16:29
В Челябинской области постановления о введении режима ЧС подписали уже 12 муниципалитетов
24.02.2021 16:26
В Челябинске частично восстановили трамвайное движение
24.02.2021 15:58
Магнитогорский ОМОН оказывают помощь водителям, застрявшим на трассах
24.02.2021 15:44
Пограничники ФСБ ограничили движение машин через пункты пропуска в Челябинскую область
24.02.2021 15:40
Дорожники помогли замерзающим сотрудникам ДПС
24.02.2021 15:37
Южноуральца, пнувшего полицейского, отправили на полтора года в колонию
24.02.2021 15:36
Текслер поручил максимально быстро ликвидировать в регионе снежные заносы и вернуть энергоснабжение
24.02.2021 15:08
В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди
24.02.2021 14:57
Текслер созвал оперативный штаб
24.02.2021 14:55
Мастера из Златоуста сделают эксклюзивные короны для победителей Кубка мира по фристайлу
24.02.2021 14:54
На трассе разбился студент из Кусы
24.02.2021 14:37
Популярность сервисов доставки еды выросла в 6,5 раза
24.02.2021 14:33
Магнитогорец, убивший бывшую тещу и свидетельницу преступления, не скоро выйдет на свободу
24.02.2021 14:14
В районе поселка Петропавловский застрял еще один пассажирский автобус
24.02.2021 14:08
В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам
24.02.2021 14:07
Кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза в Челябинской области превысил 10 млрд рублей
24.02.2021 13:17
Южноуральские каратисты отличились на всероссийских соревнованиях
24.02.2021 13:14
В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку
24.02.2021 13:12
В десяти территориях Южного Урала объявлен режим ЧС
24.02.2021 13:08
В Златоусте грузовой поезд сбил пьяную женщину
24.02.2021 12:46
СМИ предупредили россиян о росте тарифов на тепло и свет
24.02.2021 12:39
Как полицейские спасали юных хоккеистов из снежного плена на трассе Южноуральск-Магнитогорск
24.02.2021 12:34
Непогода помешала убрать мусор в Челябинской области
24.02.2021 12:30
В Каслинском районе из снежного «плена» освобождены 11 автомобилей
24.02.2021 12:27
Челябинск сражается с последствиями стихии
24.02.2021 12:09
В Челябинске и Златоусте трамваи не ходят
24.02.2021 11:47
В Челябинской области выросла смертность среди пациентов с коронавирусом
24.02.2021 11:36
Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе
24.02.2021 11:13
Челябинец стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону
24.02.2021 11:12
В Челябинске в условиях сильных холодов такси «взвинтили» цены
24.02.2021 11:10
КСП Челябинской области проверит центр олимпийской подготовки по дзюдо
24.02.2021 11:03
Трое в лодке
24.02.2021 10:58
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
24.02.2021 10:39
Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства
24.02.2021 10:22
В Челябинской области из-за непогоды задержаны пассажирские поезда
24.02.2021 10:14
Возле Пласта произошла массовая авария с участием полицейской машины
24.02.2021 10:00
В Челябинске собрался оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды
24.02.2021 09:51
Детей из автобуса, застрявшего на трассе в Увельском районе, эвакуировали
24.02.2021 09:45
В Челябинской области продлено временное ограничение движения транспорта
24.02.2021 09:34
В Челябинске замело подземные переходы, их экстренно чистят
24.02.2021 09:02
В Озерске в условиях разгула стихии столкнулись 13 машин
24.02.2021 09:00
Россельхозбанк запускает потребительский кредит под 5,7% для действующих клиентов в Челябинской и Курганской области
24.02.2021 08:56
На Таганае турист из Екатеринбурга отстал от своих товарищей и очень сильно обморозил лицо
24.02.2021 08:49
В Челябинской области с трасс эвакуировано более 300 человек
24.02.2021 08:39
В Челябинске сегодня трамваи не смогли выйти на линию
24.02.2021 08:36
В Челябинске отменены занятия с первый по 11-й классы в обе смены
23.02.2021 21:32
На трассе между Чебаркулем и Челябинском из-за ДТП с большим количеством машин образовалась пробка
23.02.2021 19:56
Спасенные в Челябинске щенки срочно ищут дом и любящих хозяев
23.02.2021 19:32
В Коркино из-за непогоды часть домов осталась без света
23.02.2021 18:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничено движение транспорта на региональных дорогах
23.02.2021 13:42
Алексей Текслер вручил госнаграду легендарному южноуральцу Абраму Каплану
23.02.2021 13:26
Жители Челябинской области продолжают умирать от коронавируса
23.02.2021 13:16
Сидите дома: в южных районах Челябинской области бушует стихия
23.02.2021 12:41
Челябинск торжественно отметил День защитника Отечества
23.02.2021 12:10
Андрей Барышев поздравил офицеров летного училища
23.02.2021 11:52
Ватерполистки «Динамо-Уралочка» поздравили защитников Отечества костюмированным парадом!
22.02.2021 19:18
В День защитника Отечества ловить нарушителей на дорогах Челябинска вызвались дамы
22.02.2021 19:10
Росгвардия прокомментировала задержание челябинского стрелка
22.02.2021 18:47
Беспредел в СНТ «Электрометаллург»: садоводы готовят обращение к Текслеру
22.02.2021 15:45
В Кыштыме полицейские вынесли из горящего дома пятерых детей
22.02.2021 15:37
Лженачальник полиции заставил жительницу Карталов две недели бегать по банкам ради кредитов для аферистов
22.02.2021 15:32
Южноуральских полицейских поставили на лыжи в честь Дня защитника Отечества
22.02.2021 15:07
В Челябинской области лучше всех стреляет из Макарова женщина-наркополицейский
22.02.2021 14:59
Сотрудники МЧС призывают южноуральцев встретить грядущие морозы во всеоружии
22.02.2021 12:25
В Челябинске в преддверии Дня защитника Отечества почтили память добровольцев Донбасса
22.02.2021 11:29
В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с коронавирусом
22.02.2021 11:20
Челябинец, открывший стрельбу по людям, арестован
22.02.2021 11:12
В гости к детсадовцам Челябинска и школьникам Копейска пожаловали защитники Отечества
22.02.2021 10:42
В ЮУрГУ открылась фотовыставка, посвященная Афганской войне
22.02.2021 00:33
Депутат Владимир Корнев создает фракцию эсеров в райсовете Челябинска
21.02.2021 23:36
Челябинский «Город N» стал чемпионом телевизионной Первой лиги КВН
21.02.2021 20:20
В Челябинской области умерло еще 11 пациентов с коронавирусом, 229 человек заболели
21.02.2021 20:06
Полицейские Челябинской области за одну ночь раскрыли 154 преступления и задержали 11 человек, находящихся в розыске
21.02.2021 20:01
Арестованная в Челябинске сторонница Навального не ест уже почти 80 часов
20.02.2021 21:58
Марат Хуснуллин похвалил проект комплексного развития в Челябинске территории бывшего танкового училища
20.02.2021 21:47
Алексей Текслер презентовал вице-премьеру и полпреду новый терминал аэропорта Челябинска
20.02.2021 21:14
Был задействован ОМОН: В Челябинске полиция устроила погоню за нарушителем
20.02.2021 21:12
Вице-премьер Хуснуллин: В Челябинской области надо строить больше жилья
20.02.2021 19:41
В выходные дни в Челябинской области похолодает
20.02.2021 19:27
В Челябинске режим «черного неба» сохраняется до вечера понедельника
20.02.2021 18:19
В Челябинске внучка бросила на произвол судьбы бабушку ради квартиры
20.02.2021 18:16
В Челябинск вернулся моряк, отбывавший срок в каирской тюрьме
20.02.2021 18:14
Депутат ЗСО прокомментировал установку киосков у памятника Курчатову
20.02.2021 16:45
Анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля
20.02.2021 15:38
В министерстве спорта прокомментировали закупку холодильного оборудования для арены «Трактор»
20.02.2021 15:36
Почти в 300 поселках Челябинской области нет мобильной связи и Интернета
20.02.2021 15:35
В Челябинской области выявили новые случаи бешенства животных
20.02.2021 15:10
Более ста порций пельменей раздадут бесплатно в Челябинске
20.02.2021 15:00
В Челябинске задержан житель Узбекистана, приехавший «подсаживать» местных жителей на героин
20.02.2021 14:26
В Челябинской области выявили нарушения в части предоставления субсидий
20.02.2021 14:16
Олег Митяев рассказал Урганту об измененных из-за ковида строчках в песнях
20.02.2021 13:45
Главные партии в «Пиковой даме» и «Кармен» на челябинской сцене исполнят новые артисты
20.02.2021 13:35
Вице-премьер РФ Хуснуллин: Сегодня на ММК я увидел строительство мирового уровня
20.02.2021 13:17
В Челябинске после вмешательства прокуратуры закопали яму возле школы
20.02.2021 13:12
Ростелеком: Встречайте 23 февраля на мужской территории в Wink
20.02.2021 12:52
Челябинцы перевели аферистам еще один миллион рублей
20.02.2021 12:40
Суд отправил в колонию поджигателя исторического особняка в Челябинске
20.02.2021 12:17
Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в конкурсе «Песня города»
20.02.2021 12:07
Прокуратура потребовала возбудить дело о поставке оборудования на ЛА «Трактор»
20.02.2021 11:49
Челябинская областная библиотека приглашает к знакомству с раритетными репринтными изданиями
20.02.2021 11:34
В Челябинской области вновь выросло число пациентов, умерших от COVID-19
20.02.2021 11:05
В Челябинске арестованная соратница Навального объявила голодовку
20.02.2021 10:57
Челябинца объявили в розыск за убийство молодой девушки
20.02.2021 10:51
В Челябинске машина инкассаторов столкнулась с маршруткой
20.02.2021 10:39
В Усть-Катаве в аварии погибла 20-летняя автоледи из ЯНАО, три человека пострадали
20.02.2021 10:29
Челябинская область разрабатывает концепцию развития туризма
20.02.2021 10:14
Южноуральцы с ограниченными возможностями отличились на чемпионате России по армрестлингу
20.02.2021 09:57
В поселке Томинском возведут большой православный храм
20.02.2021 09:39
Наталья Котова: Продолжаем в Челябинске ремонт крупных спортивных объектов
20.02.2021 09:07
ММК в 2020 году реализовал на рынке РФ почти 7,5 миллиона тонн металлопродукции
19.02.2021 18:42
Горячая вода и тепло вернутся в дома чуриловцев в ближайшие часы
19.02.2021 18:32
«Гастропарк» расширяет границы
19.02.2021 18:23
ЮУЖД пояснила - без работы не останутся!
19.02.2021 18:12
Анонсы событий и мероприятий на 20 февраля
19.02.2021 17:59
Два дебюта и одна премьера Челябинской секции критиков
19.02.2021 17:42
Доходы от налога на самозанятых южноуральцев будут получать муниципалитеты
19.02.2021 17:28
В Челябинской области делают ставку на агротуризм