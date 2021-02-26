ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму

Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта

В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии

В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ

ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения

Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов

В Еткуле приступают к строительству ФОКа

В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки

Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27, 28 и 1 марта.

Суббота, 27 февраля:

В 9 часов в Челябинске состоится турнир Законодательного собрания Челябинской области по хоккею в валенках «Играй по-нашему» среди женских и мужских команд (улица Труда, 187-А, ледовый дворец «Уральская молния»).

С 10 до 13 часов в ТК «Алмаз» Челябинска пройдет бесплатное тестирование горожан на ковид методом ПЦР.

В 10 часов в Челябинске за медали первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 23-х лет будут бороться юниоры в весовых категориях до 60, 66, 73 килограммов и юниорки в весовых категориях до 48, 52, 57, 63 килограммов (улица Университетская Набережная, 22-В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера).

С 13 до 16 часов в ТК «Алмаз» Челябинска (в магазине «Леруа Мерлен») пройдет бесплатное тестирование горожан на коронавирус методом ПЦР.

С 14 до 17 часов жители Челябинска смогут бесплатно провериться на ковид в ТК «Горки» Челябинска.

Воскресенье, 28 февраля:

В 10 часов в Челябинске за медали первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23-х лет будут бороться юниоры в весовых категориях до 81, 90, 100, свыше 100 килограммов и юниорки в весовых категориях до 70, 78, свыше 78 килограммов (улица Университетская Набережная, 22-В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера).

В 12 часов челябинский театр «Скарабей» подарит своему маленькому зрителю (6+) спектакль «Удивительные приключения в Муми-Доле», поставленный по мотивам сказок о Муми-троллях и их друзьях всемирно известной финской сказочницы Туве Янссон (Челябинск, проспект Ленина, 5).

С 13 до 16 часов в ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») Челябинска будет проходить бесплатное тестирование горожан на коронавирус методом ПЦР.

В 14 часов в Челябинске стартуют курсы по подготовке к Тотальному диктанту-2021 «Русский по воскресеньям». Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Тотального диктанта (улица Энгельса, 61, детская библиотека имени Маяковского).

С 14 до 17 часов в ТК «Горки» Челябинска будет проводиться бесплатное тестирование горожан на ковид методом ПЦР.

Понедельник, 1 марта:

В 10 часов в онлайн-режиме состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием главы города Натальи Котовой.

ДЛЯ СПРАВКИ:

27 февраля - Международный день полярного (белого) медведя.

27 февраля - День оптимиста.

27 февраля - Кирилл Весноуказчик.

27 февраля - День Сил специальных операций РФ.

27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций.

27 февраля - День цифрового обучения.

27 февраля - День протеина.

27 февраля - День улыбок глазами.

27 февраля - День тупости.

27 февраля - День Покемона.

27 февраля - День клубники.

27 февраля - именины отмечают Федор, Теодор, Рафаэль, Михаил, Константин, Кирилл, Ибрагим, Егор, Георгий.

28 февраля - Онисим Овчар.

28 февраля - Международный день больных редкими заболеваниями.

28 февраля - День памяти иконы Божией Матери Виленской.

28 февраля - День шоколадного суфле.

28 февраля - День флористики.

28 февраля - День сна в общественных местах.

28 февраля - День зубной феи.

28 февраля - День ухода зимы.

28 февраля - именины отмечают Ян, Семен, Петр, Николай, Михаил, Иван, Афанасий, Арсений, Алексей, София и Ефросинья.

1 марта - Всемирный день гражданской обороны.

1 марта - День театрального кассира.

1 марта - День хостинг-провайдера.

1 марта - День кошек в России.

1 марта - Всемирный день иммунитета.

1 марта - Ярилин день.

1 марта - День, гуляющий сам по себе.

1 марта - День Кащея-Чернобога.

1 марта - Всемирный день шпагоглотателей.

1 марта - День фруктового компота.

1 марта - День предвкушения тепла.

1 марта - День борьбы с наркобизнесом.

1 марта - Всемирный день комплимента.

1 марта - День свиньи.

1 марта - День экспертно-криминалистической службы МВД РФ.

1 марта - День тезки.

1 марта - праздник весны.

1 марта - именины отмечают Юлиан, Самуил, Павел, Макар, Илья, Еремей и Даниил.