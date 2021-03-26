Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»

В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей

В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

«Тихого часа» не будет

В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта.

27 марта, субббота

В 20 часов в рамках Дня театра в Молодежном театре состоится читка пьесы «Лета впадает в Стикс». Ее представит режиссёр Дмитрий Писарев. Запись

28 марта, воскресенье

В 11 часов в Воскресном университете ЧелГУ онлайн-лекцию прочитает доцент кафедры теории и практики английского языка факультета лингвистики и перевода Ксения Добрикова. Тема – «Межкультурное взаимодействие. Категоризация культур».

В 18 часов в рамках Дня театра в Молодежном театре режиссер Олег Хапов представит пьесу Евгении Шевченко «Женя недостаточно альденте».

В 21 час в рамках Дня театра в Молодежном театре состоятся «читки вслепую». До начала мероприятия Артисты и зрители не будут знать сюжета и названия произведения. Режиссер Дмитрий Писарев вырежет фрагменты текста для каждого исполнителя отдельно. Узнать, кто они по сюжету и с кем ведут диалог, актёры смогут только во время чтения. Запись.

28 марта, понедельник

В 10 часов начнется аппаратное совещание главы администрации Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

27 марта - ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы «Час Земли».

27 марта - Всемирный день театра.

27 марта - День войск национальной гвардии России.

27 марта в православном календаре - Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

27 марта в народном календаре – Венедиктов день. Скотник.

28 марта - День возрождения балкарского народа.

28 марта 2021 года - Песах или Пасха (самый древний из еврейских праздников).

28 марта 2021 года в католическом календаре - Вход Господень в Иерусалим у западных христиан (Пальмовое воскресенье).

28 марта 2021 года у лютеран - Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье.

28 марта в православном календаре – День памяти мученика Никандра Египтянина.

28 марта в народном календаре – Александров день, Лесное ухоженье.

28 марта 1776 года - День основания московского Большого театра.

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

28 марта в народном календаре – Саввин, тележный день.