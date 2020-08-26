Анонсы событий и мероприятий на 27 августа
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 августа.
В 10 часов в дистанционном режиме состоится 63-е заседание Законодательного Собрания Челябинской области.
В 10 часов начнется конференция «Использование нового оборудования и программного обеспечения российского производства в работе лечебно-профилактического учреждения»: сотрудникам IT-отделов, программистам больниц покажут и расскажут, как на базе ГКБ №1 внедрены и работают лабораторно-исследовательская система «ЛИС» и операционная система «Лотос» (Челябинска, улица Воровского, 16, конференц-зал перехода, третий этаж).
В 10 часов в преддверии церемонии открытия ассоциации «Социальное бюро» пройдет круглый стол на тему «Ресоциализация и адаптация осужденных граждан как необходимое условие предупреждения и успешной профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации» (Челябинск, улица Кирова, 114).
В 11 часов состоится заседание Центрального районного Совета депутатов Челябинска, на котором будет избран новый глава района (улица Коммуны, 89).
В 15 часов состоится заседание Калининского районного совета депутатов Челябинска, где будет избран новый глава района (улица Кирова, 10).
В 15 часов состоится церемония торжественного открытия Ассоциации «Социальное бюро», являющегося уникальным проектом, не имеющим аналогов в России, где объединены усилия столичного фонда помощи заключенным, ресурсы и возможности Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, благотворительных фондов «Источник надежды» и «Прикосновение к жизни» (Челябинск, проспект Ленина, 61-Б).
В 16 часов состоится заседание Совета депутатов Ленинского района Челябинска, где будет избран новый глава района (улица Гагарина, 22).
ДЛЯ СПРАВКИ:
27 августа - День российского кино.6
27 августа - Михей-тиховей.
27 августа - День нефти.
27 августа - День любителей бананов.
27 августа - праздник пролетающих облаков.
27 августа - День ленточек и бубенчиков.
Именины отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор, Ева, Евдокия.
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