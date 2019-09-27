Анонсы событий и мероприятий на 28, 29, 30 сентября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятия на 28, 29 и 30 сентября.

Суббота, 28 сентября:

С 13 до 16 часов в Челябинске состоится пикет за скорейшее принятие подзаконных актов к ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» (сквер городского парка Курчатовского района, на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта).

В 16 часов состоится торжественное открытие проекта «Киношкола Ру-кино»: осенью 2019-го года любой житель Челябинска сможет совершенно бесплатно пройти обучение у специалистов киноиндустрии и снять свой первый короткометражный фильм (улица Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»).

С 10 до 18 часов в Челябинске в рамках Дня открытых дверей в Банке России гости события смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, предназначенной для перевозки наличных денег. О специализированном автомобиле, оснащенном современными системами видеорегистрации и радиосвязи, расскажут инкассаторы в бронежилетах (проспект Ленина, 58, площадка около здания Центробанка).

29 сентября, воскресенье:

В 15 часов 30 минут глава региона Алексей Текслер посетит в Челябинске финальную игру за Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (улица 50 лет ВЛКСМ, 14, бассейн «Строитель»).

30 сентября, понедельник:

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием временно исполняющей полномочия главы города Натальей Котовой, посвященное отопительному сезону, цифровому телевещанию, подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ (площадь Революции, 2, пятый этаж).

С 10 до 17 часов Общественный совет при управлении Росреестра по Челябинской области проведет «горячую линию» для южноуральцев, которые смогут высказать свое мнение о качестве и доступности оказываемых ведомством государственных услуг: 8 (351)776-60-27,

225-00-79.

Состоится рабочая поездка главы Челябинской области Алексея Текслера в Еманжелинский муниципальный район.

СПРАВКА

28 сентября - День генерального директора.

28 сентября - День работника атомной промышленности.

28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства.

28 сентября - День рождения ломбарда.

29 сентября - День машиностроителя.

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - Международный день глухих.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - Ефимия, Птичья костка.

30 сентября - День Веры, Надежды и Любови, или Вселенские бабьи именины (Всесветский бабий праздник; Девичий праздник; Бабья выть).

30 сентября - Международный день переводчика.

30 сентября - День интернета в России.