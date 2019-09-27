Анонсы событий и мероприятий на 28, 29, 30 сентября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятия на 28, 29 и 30 сентября.
Суббота, 28 сентября:
С 13 до 16 часов в Челябинске состоится пикет за скорейшее принятие подзаконных актов к ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» (сквер городского парка Курчатовского района, на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта).
В 16 часов состоится торжественное открытие проекта «Киношкола Ру-кино»: осенью 2019-го года любой житель Челябинска сможет совершенно бесплатно пройти обучение у специалистов киноиндустрии и снять свой первый короткометражный фильм (улица Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»).
С 10 до 18 часов в Челябинске в рамках Дня открытых дверей в Банке России гости события смогут заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, предназначенной для перевозки наличных денег. О специализированном автомобиле, оснащенном современными системами видеорегистрации и радиосвязи, расскажут инкассаторы в бронежилетах (проспект Ленина, 58, площадка около здания Центробанка).
29 сентября, воскресенье:
В 15 часов 30 минут глава региона Алексей Текслер посетит в Челябинске финальную игру за Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд (улица 50 лет ВЛКСМ, 14, бассейн «Строитель»).
30 сентября, понедельник:
В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание в администрации Челябинска с участием временно исполняющей полномочия главы города Натальей Котовой, посвященное отопительному сезону, цифровому телевещанию, подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ (площадь Революции, 2, пятый этаж).
С 10 до 17 часов Общественный совет при управлении Росреестра по Челябинской области проведет «горячую линию» для южноуральцев, которые смогут высказать свое мнение о качестве и доступности оказываемых ведомством государственных услуг: 8 (351)776-60-27,
225-00-79.
Состоится рабочая поездка главы Челябинской области Алексея Текслера в Еманжелинский муниципальный район.
СПРАВКА
28 сентября - День генерального директора.
28 сентября - День работника атомной промышленности.
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства.
28 сентября - День рождения ломбарда.
29 сентября - День машиностроителя.
29 сентября - Всемирный день сердца.
29 сентября - Международный день глухих.
29 сентября - День отоларинголога.
29 сентября - Ефимия, Птичья костка.
30 сентября - День Веры, Надежды и Любови, или Вселенские бабьи именины (Всесветский бабий праздник; Девичий праздник; Бабья выть).
30 сентября - Международный день переводчика.
30 сентября - День интернета в России.