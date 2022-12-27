Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Кусинский район, где примет участие в открытии нового физкультурно-спортивного комплекса. Также запланирован осмотр ряда городских объектов.

В 9 часов состоится открытие первой первичной организации общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» на базе Лицея № 142 (ул. Учебная 5А).

В 11 часов торжественное открытие новой библиотеки на Тополиной аллее по адресу Академика Сахарова, 11.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Безопасность в период новогодних праздников». На эти и другие вопросы ответит спикер пресс-конференции Андрей Смирнов, заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору.

В 15 часов в Главном управлении лесами Челябинской области пройдет брифинг на тему принятия нового закона области о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд (от 03.11.2022 г. №698-ЗО), вступающего в силу с 1 января 2023 года.

В 17 часов в Центральной городской детской библиотеке им. Горького состоится Пижамная вечеринка (11+). Пижама и тапочки приветствуются (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 17 часов открытие главного ледового городка на площади Революции с участием Главы города Натальи Котовой.

В 18 часов торжественное открытие главного ледового городка на площади Революции в Челябинске с участием талантливых коллективов города. Юные зрители и их родители станут участниками яркой программы и смогут сделать памятные фотографии со сказочными персонажами на фоне красочных фотозон.

В 18 часов 30 минут театрализованное представление «Как Морской Царь поверил в чудо» от Челябинской Централизованной клубной системы и новогодняя встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 19 часов 35 минут концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки» от детских библиотек Челябинска.

В 18 часов пройдет учебный показ Студенческого театра "Профиль". В программе читка повести Ульриха Хуба "Последняя овца".

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

«Библионяня»: развивающие занятия и новогодние утренники в рамках проекта по созданию в детских библиотеках города площадок интеллектуального развития дошкольников.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 декабря - Международный день кино.

28 декабря - День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

28 декабря по народному календарю – Трифонов день.

28 декабря в календаре католических праздников - День святых Невинных Младенцев Вифлеемских.

28 декабря 1895 года - День рождения кинематографа, состоялся первый публичный киносеанс.