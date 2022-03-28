Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 марта.

В 9 часов состоится церемонии напутствия делегации Челябинской области, которая отправляется в автопробег «Челябинск – Танкоград - город трудовой доблести – Керчь – Севастополь – Симферополь – Армянск – Челябинск», посвященный 78-й годовщине освобождения Крыма от гитлеровских захватчиков и 85-летию Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова (Челябинск, мемориальный объект, посвященный Танкограду на перроне №1 железнодорожного вокзала Челябинска).

В 10 часов состоится большой поэтический фестиваль «Мы пришли к поэту в гости» (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, детская филармония).

Программа фестиваля:

С 10 до 11 часов – работа площадок с мастер-классами, фотозона, мультфильмы, интерактив, выставки книжных издательств;

С 11 до 12 часов – творческие встречи с детскими писателями, поэтами, композиторами: Елена Сыч, Янис Грантс, Игорь Шевчук, Нина Пикулева, Елена Поплянова;

С 12 до 13 часов – концерт, награждение победителей конкурса «Хочу спросить поэта».

В 14 часов состоится мастер-класс для студентов и молодых людей с активной гражданской позицией в части экоосознанности и экокультуры. Спикер - председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов (ИЦАЭ) (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, Информационный центр по атомной энергии).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 марта - День возрождения балкарского народа.

28 марта в православном календаре – День памяти мученика Никандра Египтянина.

28 марта в народном календаре – Александров день, Лесное ухоженье.

28 марта 1776 года - День основания московского Большого театра.