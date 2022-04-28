Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 апреля (18+).

В 9 часов начнется пресс-тур на тему использования средств областного материнского капитала на газификацию частных жилых домов.

Программа:

В 9 часов – пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области

Ирине Буториной (ул. Воровского, 30).

В 9 часов 30 минут – отъезд в село Октябрьское Октябрьского района Челябинской области,

В 12 часов - интервью с руководителем Управления социальной защиты населения

Октябрьского района Екатериной Бабенковой.

В 12 часов 30 минут - интервью с Ольгой Ширинкиной, многодетной матерью, которая

воспользовалась средствами материнского капитала на газификацию;

В 10 часов в Челябинске в рамках музыкально-патриотического марафона состоятся лекции общества «Знание» и концерт «ZaРоссию».

С 10 до 16 часов пройдут лекции в Южно-Уральском государственном аграрном университете (Челябинск, проспект Ленина, 75).

В 16 часов 30 минут - пресс-подход.

С 17 до 20 часов – концерт на площади Революции. Перед южноуральцами выступит автор песен, создатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и музыканты рок-группы «7Б».

В 13 часов представителей СМИ приглашают познакомится с новым питомцем Челябинского зоопарка и увидеть, как маленький львенок самостоятельно выберет себе имя.

В 13 часов состоится торжественная церемония награждения призеров Всероссийской зимней Универсиады (Челябинск, ул. Труда, 187А, ледовый дворец «Уральская молния», конференц-зал).

В 14 часов в историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие второй части проекта «НАТО. Хроника жестокости» в мультимедийном формате (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 15 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды Челябинской области и награды профсоюзов Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов в кинотеатре «Знамя» состоится премьерный показ и обсуждение первого пилотного фильма «Старший брат» из цикла пяти короткометражных фильмов детского патриотического киножурнала «Белый журавлик» (Челябинск, ул. Кирова, 112).

В 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» посетители познакомятся с техникой живописи мастихином. Путем послойного наложения краски специальной лопаткой участники мастер-класса создадут необычную фактурную картину (Челябинск, площадь Революции, д.1).

В 17 часов на площадке парка «Россия - Моя история» пройдет интерактивный публичный лекторий. Эксперты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинск расскажут о том, как не бояться прививок, с умом подойти к вакцинации своих детей, какие прививки нужны взрослым, а также ответят на сложные вопросы всех желающих о вакцинации. Всем гостям будет вручен удобный формат сертификата профилактических прививок, куда можно вносить данные о поставленных вакцинах. Регистрация (ул. Труда, 183).

Программа:

С 17 до 18 часов - интерактивная часть с возможностью увидеть различные микроорганизмы через объектив микроскопа, узнать об истории вакцинации в мире и на Южном Урале, а также получить бесплатную индивидуальную консультацию экспертов в области вакцинопрофилактики.

С 18 до 19 часов - публичный лекторий, на котором поднимутся вопросы о вакцинации взрослых и детей, а том, какие болезни удалось остановить с помощью вакцинации и зачем ставить прививки во взрослом возрасте.

В 18 часов 30 минут состоится пресс-конференция и масштабное шоу FASHION DAY «Поколения М» от МТС и Модного дома IGOR GULYAEV. Ведущий дизайнер Игорь Гуляев, наставник творческого благотворительного проекта «Поколение М», представит новую коллекцию модного дома, в создании которой использовались не только дорогие натуральные ткани, но и современная синтетика, созданная из вторичного сырья. Вход свободный по пригласительным или предварительной регистрации на сайте (ледовая арена «Трактор»).

Программа:

В 18 часов - сбор участников пресс-конференции.

В 18 часов 30 минут - пресс-конференция в пресс-центре ЛА «Трактор».

С 19 часов – сбор гостей.

С 19 часов 40 минут до 20 часов 45 минут - шоу-модный показ коллекций модного дома IGOR GULYAEV и молодых челябинских дизайнеров – студентов.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 апреля - Международный день танца.

29 апреля 2022 года - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей (отмечается в последнюю пятницу месяца).

29 апреля 2022 года - Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (празднуется ежегодно в пятницу Светлой седмицы).

29 апреля в народном календаре – Арина – «урви берега».

29 апреля 1932 года в СССР созданы бригады содействия милиции (БРИГАДМИЛ).