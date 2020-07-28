Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 июля.
В 8 часов 30 минут кандидаты на поступление в вузы министерства обороны Российской Федерации продемонстрируют представителям высших учебных заведений МО РФ физическую подготовку, пробежав трехкилометровый кросс, стометрову и подтянувшись на перекладине (Челябинск, стадион имени Колющенко, улица Доватора, 15).
В 13 часов по случаю Международного дня тигра представители СМИ приглашаются на съемки амурских тигров Матиса и Лаффи, живущих в челябинском зоопарке.
В 13 часов пресс-центр "Гранада Пресс" проведет пресс-конференцию "Гранты губернатора на социально значимые проекты".
ДЛЯ СПРАВКИ
29 июля - Международный день тигра.
29 июля - Финогеев день (по народному календарю).
Именины отмечают Иван, Павел, Петр, Федор, Алевтина, Валентина, Юлия и Яков.
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