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Анонсы событий и мероприятий на 29 июля

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:37
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 июля.

В 8 часов 30 минут кандидаты на поступление в вузы министерства обороны Российской Федерации продемонстрируют представителям высших учебных заведений МО РФ физическую подготовку, пробежав трехкилометровый кросс, стометрову и подтянувшись на перекладине (Челябинск, стадион имени Колющенко, улица Доватора, 15).

В 13 часов по случаю Международного дня тигра представители СМИ приглашаются на съемки амурских тигров Матиса и Лаффи, живущих в челябинском зоопарке.

В 13 часов пресс-центр "Гранада Пресс" проведет пресс-конференцию "Гранты губернатора на социально значимые проекты".

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июля - Международный день тигра.

29 июля - Финогеев день (по народному календарю).

Именины отмечают Иван, Павел, Петр, Федор, Алевтина, Валентина, Юлия и Яков.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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