Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4 августа (18+).

В 12 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 14 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10 часов 40 минут в первый рейс отправится новый комфортный электропоезд ЭП2Д. Состав из 6 вагонов начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс. Рейс №6015 отправится с пригородного вокзала Челябинска. Пассажиров первого рейса ждет праздничная программа.

В 15 часов на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» в формате онлайн состоится пресс-конференция «Развитие дворовых видов спорта в Челябинске». Что такое дворовый спорт и каковы перспективы его развития?

В 17 часов в рамках проекта «10 фильмов, которые должен посмотреть каждый» начнется просмотр фильма «Человек с бульвара Капуцинов». ЧОУНБ, зал литературы по искусству, (пр. Ленина, д. 60). (16+)

В 18 часов презентация пилотного номера арт-журнала BLUR. В ART-GALLERY LARISA DEPERSHMIDT (ул. Лесопарковая, 7) будет знакомство со всей редакцией, общение с героями первых историй под стильный DJ-сет, а также выставка выставку BLUR. Первым 100 гостям подарят пилотный номер. Вход по пригласительному, который можно получить по ссылке. (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

4 августа - День рождения шампанского

4 августа – День качания на качелях

4 августа – День заветного сундучка

4 августа – Международный день дымчатого леопарда

4 августа – День спелеолога

4 августа – в народном календаре Мария Ягодница

Именины 4 августа отмечают Корнилий, Алексей, Михаил и Мария