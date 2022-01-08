Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое января.

В 12 часов в кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска состоится рождественский концерт смешанного хора кафедрального собора (регент - Татьяна Акинделе). В программе - песнопения разных авторов на богослужебные тексты праздника Рождества Христова и рождественские колядки. Вход свободный.

С 13 до 15 часов в ледовом городке на площади Революции Челябинская состоится развлекательная программа «Добро пожаловать, зима». Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, концертная программа, интерактивная программа.

В 14 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча Клуба любителей пения. Она будет посвящена Новому году, его традициям и обычаям, а ткже новогодним и рождественским песням.

ДЛЯ СПРАВКИ

9 января - Крещение Господне у западных христиан.

9 января - Международный день хореографа.

9 января – третий день рождественских Святок.

9 января в народном календаре – Степанов день.

9 января 1769 года в России введены первые бумажные деньги – ассигнации.