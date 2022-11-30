Анонсы событий и мероприятий на первое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое декабря.

В 11 часов в микрорайоне «Белый Хутор» откроется отделение МФЦ, которое обеспечит жителей микрорайона возможностью получать государственные и муниципальные услуги в шаговой доступности (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится торжественное открытие Центра прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «В КУБЕ» в рамках федерального проекта Министерства культуры РФ «Придумано в России» (Челябинск, ул. Орджоникидзе 36А, корпус 2, Челябинский государственный институт культуры).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в 2022 году в Челябинской области» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов в Челябинске стартует Кубок России по многоборьям на призы ледового дворца «Уральская Молния» (Челябинск, ул. Труда, 187А).

В 13 часов 30 минут - торжественная церемония открытия.

С 11 до 15 часов ЮУрГУ совместно с Челябинским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями» проведут мероприятие, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом. Любой желающий сможет узнать больше о своем здоровье и пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию (Челябинск, проспект Ленина, д. 76, главная университетская площадь ЮУрГУ).

С 12 до 18 часов состоится региональный этап конкурса «Лига Лекторов» (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, третий этаж, актовый зал Российского общества «Знание»).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Челябинской области в 2022 году (Челябинск, ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр издания «Аргументы и факты»). Онлайн-трансляция.

В 13 часов 30 минут состоится расширенное заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия» с участием секретаря реготделения, губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, четвертый этаж, большой зал).

В программе:

- награждение лучших фракции «Единой России» в регионе, также будет отмечена работа местных отделений партии, секретарей и активистов.

- утверждение кандидатуры на должность координатора нового партийного проекта «Женское движение «Единой России».

В 14 часов состоится пресс-конференция «Новые направления работы органов социальной защиты Челябинска. Итоги 2022 года» (Челябинск, ул. Васенко, 63, пресс-центр «Гранада Пресс», четвертый этаж).

В 14 часов музей археологии и этнографии ЧелГУ приглашает всех любителей этнографии на семинар об экспедициях по Южному Уралу. Участникам расскажут о песнях, костюмах, обрядовых традициях русского населения Челябинской области, о традиционной архитектуре лесостепного Зауралья и поделятся секретами аутентичной выпечки из пресного теста (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, второй этаж аудиторного корпуса).

В 16 часов губернатор Алексей Текслер примет участие в Первом Координационном совете Российского движения детей и молодёжи (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия - Моя история»).

В 16 часов 30 минут в ИЦАЭ откроется Клуб любителей настольных игр (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

В 17 часов в Музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие и спецпоказ выставки «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» для приглашенных гостей и СМИ (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 17 до 22 часов состоится благотворительный фестиваль «Healthfestival: version 3.0», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (Челябинск, Свердловский проспект 51А, Гастропарк).

В 17 часов 30 минут состоится лекция Российского Красного Креста «Важный разговор» (12+), посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом Лектор: основатель первой в России благотворительной клиники для нуждающихся людей «Другая Медицина», участник международных медицинских миссий, фельдшера Евгений Косовских (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

В 19 часов состоится устный журнал «Язык Эйнштейна». Участники обсудят с экспертами новости из мира науки (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, ИЦАЭ, вход по пандусу).

АФИША детских библиотек Челябинска.

АФИША событий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих в регионе.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря - День невролога.

1 декабря - Всероссийский день хоккея.

1 декабря - День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

1 декабря в народном календаре – Платон и Роман Зимоуказатели.

1 декабря – в 1835 году напечатана первая книга сказок Ханса Кристиана Андерсена.