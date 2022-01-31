Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое февраля.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» пройдет онлайн пресс-конференция «Нужна ли киберспортсменам физическая нагрузка».

В 14 часов состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Дорога жизни», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, и возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы (Выставочный зал Союза художников России (Челябинск, ул. Цвиллинга, 34).

Регламент мероприятия:

С 14 часов до 14 часов 30 минут - церемония награждения школьников и наставников.

С 14 часов 30 минут до 14 часов 45 минут - возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы.

В 15 часов - экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала на тематическую выставку.

В 16 часов в рамках проекта «В гостях у НКО» состоится встреча представителей Общественной палаты Челябинской области с командой автономной некоммерческой

организации социальной помощи нуждающимся «Другая медицина». В программе -экскурсия и презентация деятельности центра (Челябинск, ул. Марченко, 11Б).

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое февраля 2022 года - Новый год по лунному календарю.

Первое февраля - Международный день десерта.

Первое февраля - День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.

Первое февраля - Всемирный день хиджаба.

Первого февраля в православном календаре - День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Первого февраля в народном календаре – Макарьев день, Макар-весноуказчик.