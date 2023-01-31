Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий первое февраля.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственной микропереписи в Челябинской области (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 10 часов кардиохирурги и пациент Челябинской областной клинической больницы расскажут о проведенной трансплантации сердца (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, под левой аркой пятого корпуса налево, второй корпус, Клиника хирургии).

С 10 до 11 часов состоится прямая линия телефонной связи граждан с первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Ахмедом Магомедовичем Асхабовым. Обращения принимаются по телефону 8 (351) 728-58-49.

С 11 до 13 часов руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Геннадьевич Решетников проведет личный прием граждан (с. Октябрьское, ул. Восточная, д. 50, следственный отдел).

В 13 часов 30 минут состоится онлайн пресс-конференция на тему «Новые форматы МСП: технологии и возможности».

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое февраля - Международный день десерта.

Первое февраля - День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) в России.

Первого февраля в православном календаре - День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.

Первого февраля в православном календаре - День памяти преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.

Первого февраля в народном календаре – Макарьев день, Макар-весноуказчик.