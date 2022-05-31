Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое июня.

В 9 часов 40 минут глава города Челябинска Наталья Котова посетит новые муниципальные пляжи, обустроенные к предстоящему купальному сезону (отъезд от администрации города).

В 10 часов состоится открытие первой смены летних трудовых отрядов детей и подростков (ул. Доватора, 15, стадион «Колющенко»).

В 10 часов Центр развития цифровых технологий Челябинской области совместно с МТС проведет в 138-й школе Челябинска игровую программ «IT- марафон» (ул. Сони Кривой, 54).

В 11 часов состоится открытие автогородка на площади Революции

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную праздничным мероприятиям в честь 105-летия органов ЗАГС.

Участники пресс-конференции расскажут о новом порядке заключения браков в торжественной обстановке, «красивых» датах, уроках свадебного танца в преддверии Дня семьи, любви и верности, озвучат интересную статистику по заключению браков в этом году.

В 11 часов состоится открытие обновленной Детской музыкальной школы №1 Копейского городского округа (Копейск, ул. Ленина, 53).

В 12 часов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете пройдет семинар-практикум «Особенности организации системы мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде» (Челябинск, ул. Бажова, 46, ЮУрГГПУ).

В 12 часов состоится презентация переходящего Кубка «Российской студенческой весны». Принимает участие вице-губернатор Вадим Евдокимов. Специальный Кубок впервые вручат на церемонии закрытия фестиваля студенческого творчества региону, который будет принимать «Российскую студенческую весну» профессиональных образовательных организаций (Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, третий этаж, вход со стороны ул. Елькина).

В 13 часов состоится гала-концерт фестиваля «Лестница Успеха» с участием Главы города Челябинска Натальи Котовой (городской сад им. А. С. Пушкина»).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит обновленный после ремонта детский сад №40 («Какаду») на северо-западе Челябинска (отправление в 13 часов 20 минут от областного правительства, Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится церемония награждение лауреатов фестиваля «Сцена-2022», который в этом году посвящен постановкам для детей. Принимают участие вице-губернатор Вадим Евдокимов, министр культуры Алексей Бетехтин, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер (ул. Кирова, 8, Челябинский областной театра кукол им. В. Вольховского).

В 17 часов состоится первый городской чемпионат по интерактивной физкультуре. Дети будут соревноваться в подвижных и интеллектуальных играх на тренажерах регионального IT-чемпиона «Инновации детям». Участниками турнира могут стать дети от 5 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой (Челябинск, ул. Кирова, 132, оф. 307).

АФИША праздничных мероприятий ко Дню защиты детей.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июня - Международный День защиты детей

1 июня - День Северного флота ВМФ России.

1 июня - Всемирный день родителей.

1 июня - Всемирный день молока.

1 июня - День военно-транспортной авиации России.

1 июня - День создания правительственной связи России.

1 июня - Международный фестиваль Крапивы.

1 июня 2022 года - Всемирный день бега.

1 июня в православном календаре - День памяти великого князя Димитрия Донского.

1 июня в народном календаре – Иван Долгий.

1 июня 1725 года в России учрежден орден Святого Александра Невского.

1 июня 1918 года - День рождения Государственной архивной службы.