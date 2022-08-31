Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Кунашакский район.

Глава региона примет участие в церемонии открытия новой школы, проконтролирует ход строительства жилого дома и нового сельского клуба, посетит стадион и борцовский клуб в Кунашаке.

Первый заместитель губернатор Челябинской области Ирина Гехт примет участие в церемонии открытия нового образовательного центра в Миассе и детского технопарка «Кванториум» в Златоусте.

В восемь часов 30 минут после Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится молебен на начало учебного года (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

В 9 часов и в 11 часов в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоятся праздничные линейки, посвященные началу учебного года. Первокурсников будут приветствовать и. о. ректора ЮУГМУ, академик РАН Андрей Важенин и гости университета (Челябинск, ул. Воровского, 64, ЮУГМУ, рядом с памятником врачу).

В 9 часов линейку посетят председатель Медицинской палаты Челябинской области, главный врач ЧОКБ, заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман, председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

В 11 часов в линейке примут участие председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главный врач ГКБ№2, профессор кафедры глазных болезней ЮУГМУ, Ольга Поздеева.

В 9 часов 30 минут в Магнитогорске состоится торжественная церемония открытия первого в городе центра цифрового образования «IT-куб» (Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38, корп. 3, третий этаж).

С 14 до 17 часов - конкурсы, викторины, мастер-классы, розыгрыши призов.

В 10 часов глава Челябинска Наталья Котова примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

В 11 часов в Миассе начнутся массовые мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и началу нового учебного года. Развлекательные программы пройдут в Центральной и Северной части округа, а также в селах Сыростан и Смородинка.

В 11 часов начнутся Дни открытых дверей во всех структурных подразделениях Регионального центра технического творчества. Старт в техническое творчество для детей начнется с ярких мастер-классов по самым востребованным направлениям занятий.

В 11 часов - п. Ишалино.

В 11 и в 12 часов - п. Красногорский.

В 12 часов - с. Чесма.

В 13 часов – п. Бреды.

В 14 часов - г. Куса.

В 12 часов в Челябинской области стартует обучение на базе четырех образовательно-производственных кластеров по программе «Профессионалитет». В Челябинском механико-технологическом техникуме откроется направление по «Машиностроению (Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 3).

В 12 часов в поселке Федоровка состоится игровая программа «День знаний в стиле «Тип-топ» (ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина»).

С 11 до 14 часов в Магнитогорске состоится большой праздник для первоклассников (парк у Вечного огня).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая старту пилотируемого корабля «Союз МС-22», запланированному на 21 сентября 2022 года. В мероприятии примет участие член основного экипажа - выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин.

В 14 часов в Копейске состоится торжественное открытие мастерских «Поварское дело» и «Парикмахерское искусство» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Челябинском государственном колледже индустрии питания и торговли (Копейск, ул. Борьбы, д. 59).

В 14 часов 30 минут состоится торжественное открытие первого в Челябинске Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Челябинск, п. Чурилово, ул. Конструктора Духова, 8).

В 18 часов в Молодёжном театре перед спектаклем «Чёрный апельсин» (12+) откроется выставка художника Владимира Витлифа «Лето. Море. Молодость» (Челябинск, ул. Кирова, 116).

Афиша событий, проходящих в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Челябинска, в том числе праздничные акции и события ко Дню знаний.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 сентября – День знаний.

1 сентября - День озера Байкал.

1 сентября в народном календаре – Фекла Свекольница.

1 сентября 1910 года открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок.

1 сентября 1919 года - День основания ВГИКа.

1 сентября 1939 года - началась Вторая мировая война.