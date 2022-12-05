Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое декабря.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

В 10 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет региональный семинар «Безопасный путь книги в библиотеке: сохранность документов в процессе использования». Специальный гость встречи – Ирина Шилова, художник-реставратор высшей категории Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

В 11 часов 30 минут состоится форум для дошкольных образовательных учреждений Челябинской области. В рамках форума дошкольным образовательным учреждениям представители Фонда 2020, министерства образования и науки Челябинской области, компании «Стендап инновации» расскажут и покажут, как максимально эффективно использовать современные интерактивные технологии для развития детей (Челябинск, ул. Блюхера, 91, Центральный вход – Энергетический колледж, РЦОКИО).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» в Челябинской области в 2022 году (Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, второй этаж, центр «Мой бизнес»). Онлайн-трансляция.

В 14 часов состоится встреча первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт с социально-активной молодежью и победителями грантовых конкурсов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинскую областную больницу, где заслушает доклад о работе консультативной поликлиники, осмотрит операционные блоки корпусов №3 и №4, а также ознакомится с инновационной методикой по раннему выявлению рака кишечника в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины (время сбора СМИ – 14:15, ул. Цвиллинга, 27).

В 19 часов состоится концерт Государственного ансамбля танца «Урал». Гостей концерта ждут уникальная хореография и народные традиции, удаль и экспрессия, мастерство и стать артистов, национальная музыка, а также красочные костюмы, выполненные по образцам этнической одежды (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета им. Глинки).

В 18 часов 30 минут - пресс подход к одному из основателей ансамбля «Урал» Владимиру Карачинцеву, который 28 ноября отметил свое 85-летие и 60-летие творческой деятельности.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 декабря – День воинской славы России (День начала контрнаступления советских войск под Москвой).

5 декабря – Международный день добровольцев.

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России.

5 декабря – Всемирный день почв.

5 декабря - Всемирный День ниндзя.

5 декабря в народном календаре – Прокопьев день.

5 декабря - День поющих звезд.

5 декабря - Всемирный День мученика Прокопия Чтеца.

5 декабря 1714 года Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины.

5 декабря 1957 года в Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин».

5 декабря 1924 года в старинном русском селе Палех созданы Палехские художественные мастерские.