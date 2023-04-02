Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье апреля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная началу противопожарного сезона на Южном Урале. Спикер: исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

ДЛЯ СПРАВКИ

Третье апреля – Всемирный день вечеринки.

Третье апреля в народном календаре – Кирилл Катаник.

Третьего апреля 1933 года была проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку.

Третьего апреля 1973 года - День рождения мобильного телефона.