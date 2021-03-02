Челябинские медики и на спортивной лыжне оказались на высоте

В Челябинск на фестиваль «Огни Урала» съедутся мастера со всей России

Еще один южноуралец «нарвался» на пожизненный срок

Передовые технологии «Интерсвязи» оценили на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Анонсы событий и мероприятий на третье марта

ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность

К дверям челябинской клиники подкинули переломанного кота в мешке

Собака плакала: в Златоусте кинолог спас замерзающего на улице пса

«Такого экстрима у меня не было»: Челябинский министр культуры вернулся с перевала Дятлова

Рожденные бездомными Радины дети будут жить в тепле домашнего очага

Анонсы событий и мероприятий на третье марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье марта.

В 11 часов в конференц-зале избирательной комиссии Челябинской области состоится ВКС с руководителями территориальных избирательных комиссий. Будет проведена презентация возможности вакцинации от Сovid-19 с использованием ЕПГУ (Кирова, 114, второй этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция с участниками экспедиции на перевал Дятлова (пл. Революции, 4, последний этаж, приемная министерства культуры Челябинской области).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме поддержки южноуральских семей с особенными детьми (Челябинск, ул. Российская, 67, 9-й этаж пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «100 лет архивной службе региона. Какие уникальные документы хранят архивы Челябинской области».

В 14 часов 30 минут в рамках VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области пройдут состязания в новой компетенции – «Сити-фермерство» (Челябинск, ул. Степана Разина, 8, ГБУ ДО ДУМ «СМЕНА»).

В 18 часов 30 минут состоится презентация выставки акварелей челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Мой город» (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 марта - Всемирный день дикой природы.

3 марта - Всемирный день писателя.

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха.

3 марта в народном календаре - Овсянки, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной.

3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

3 марта 1920 года в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати. Он разместился на месте дворца-усадьбы князей Гагариных. Впоследствии неоднократно перестраивался и сегодня он известен как Центральный Дом журналиста.