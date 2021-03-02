Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье марта.
В 11 часов в конференц-зале избирательной комиссии Челябинской области состоится ВКС с руководителями территориальных избирательных комиссий. Будет проведена презентация возможности вакцинации от Сovid-19 с использованием ЕПГУ (Кирова, 114, второй этаж).
В 12 часов состоится пресс-конференция с участниками экспедиции на перевал Дятлова (пл. Революции, 4, последний этаж, приемная министерства культуры Челябинской области).
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме поддержки южноуральских семей с особенными детьми (Челябинск, ул. Российская, 67, 9-й этаж пресс-центр «АиФ-Челябинск»).
В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «100 лет архивной службе региона. Какие уникальные документы хранят архивы Челябинской области».
В 14 часов 30 минут в рамках VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области пройдут состязания в новой компетенции – «Сити-фермерство» (Челябинск, ул. Степана Разина, 8, ГБУ ДО ДУМ «СМЕНА»).
В 18 часов 30 минут состоится презентация выставки акварелей челябинского художника Михаила Воронова-Кушаковского «Мой город» (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).
ДЛЯ СПРАВКИ
3 марта - Всемирный день дикой природы.
3 марта - Всемирный день писателя.
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха.
3 марта в народном календаре - Овсянки, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной.
3 марта 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.
3 марта 1920 года в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати. Он разместился на месте дворца-усадьбы князей Гагариных. Впоследствии неоднократно перестраивался и сегодня он известен как Центральный Дом журналиста.