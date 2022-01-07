Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое января.

С 13 до 15 часов в ледовом городке на площади Революции Челябинская состоится развлекательная программа «Зимняя фантазия» Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, концертная программа, интерактивная программа.

С 18 до 22 часов состоится большая рождественская дискотека на катке ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. DJ SUSHKO зажжёт для вас крутой сет.

восьмого января

В 11 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится новая встреча Литературной мастерской. На заседании клуба поговорият об известных челябинских писателях и обсудят их творчество.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 января в православном календаре – Собор Пресвятой Богородицы.

8 января в календаре праздников славян - Бабьи каши.

8 января в народном календаре – День повитух.