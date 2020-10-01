Анонсы событий и мероприятий на второе октября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе октября.
В 6 часов 50 минут ОНФ проведет выездной рейд по пути следования учащихся школы №116 Челябинска, расположенной на улице 2-я Эльтонская, 16А. На сегодня дети вынуждены ходить в школу через железнодорожные пути и пролезать под вагонами поездов (место встречи - улица ОПМС-42, д. 5, напротив недостроенного здания)
В 11 часов состоится торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их наставников. Мероприятие приурочено к Международному Дню учителя (ул. Цвиллинга, 27).
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Существует ли родительский экстремизм и нужно ли с ним бороться».
В 11 часов платформе «Zoom» пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт онлайн-конференцию по профобразованию.
Справка.
2 октября - Международный день социального педагога.
2 октября - Международный день ненасилия.
2 октября - День профтехобразования.
2 октября - День уролога.
2 октября - Трофим и Зосима
2 октября - День рождения электронной почты.
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