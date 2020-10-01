Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе октября.

В 6 часов 50 минут ОНФ проведет выездной рейд по пути следования учащихся школы №116 Челябинска, расположенной на улице 2-я Эльтонская, 16А. На сегодня дети вынуждены ходить в школу через железнодорожные пути и пролезать под вагонами поездов (место встречи - улица ОПМС-42, д. 5, напротив недостроенного здания)

В 11 часов состоится торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» и их наставников. Мероприятие приурочено к Международному Дню учителя (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Существует ли родительский экстремизм и нужно ли с ним бороться».

В 11 часов платформе «Zoom» пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт онлайн-конференцию по профобразованию.

Справка.

2 октября - Международный день социального педагога.

2 октября - Международный день ненасилия.

2 октября - День профтехобразования.

2 октября - День уролога.

2 октября - Трофим и Зосима

2 октября - День рождения электронной почты.