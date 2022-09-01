Анонсы событий и мероприятий на второе сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе сентября.

В шесть часов 50 минут начнется пресс-сплав по реке Ай с целью знакомства с обустройством туристической инфраструктуры, созданной на реке за последние два года.

Программа:

В шесть часов 50 минут – сбор группы на остановке «Алое поле» в сторону АМЗ.

В 7 часов - отправление до пос. Межевой Саткинского района (Блиновской поворот, начало сплавов по реке Ай).

В 10 часов 30 минут – осмотр инфраструктуры локации.

В 10 часов 40 минут – трансфер до Кургазакской пещеры, осмотр инфраструктуры локации (настил, лестница, санитарная инфраструктура).

С 12 часов 30 минут до 16 часов - сплав до Больших Айских притесов. Осмотр инфраструктуры локации (лестница, смотровая площадка, санитарная инфраструктура). Пресс-подход к представителю ГБУ «Особо охраняемые территории Челябинской области»

В 16 часов – ужин в экстрим-парке «Грифон».

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Станут ли дороги в Челябинской области безопасными».

С 11 до 19 часов в музее изобразительных искусств будет проходить выставка-ярмарка «Мир самоцветов». Работы представят около 50 мастеров - производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего уральского региона, а также России (Челябинск, пл. Революции, 1, зал им. Архитектора Е.В. Александрова).

В 12 часов начнутся Дни открытых дверей во всех структурных подразделениях Регионального центра технического творчества. Старт в техническое творчество для детей начнется с ярких мастер-классов по самым востребованным направлениям занятий.

В 12 часов – Южноуральск.

В 13 часов – Еманжелинск.

Вторая половина дня - п. Ишалино.

В 14 часов состоится торжественная церемония вручения 100 именных стипендий школьникам Челябинска, добившимся особых достижений в спорте, искусстве, образовании. Принимает участие глава города Наталья Котова (ул. Пушкина, д. 64, центр «Театр + кино»).

В 15 часов начнется научно-популярный фестиваль исторической реконструкции «На Заставе» (Челябинск, ул. Труда, д. 183, исторический парк «Россия - Моя история»).

С 15 до 22 часов в Саду Камней на набережной реки Миасс (Челябинск) состоится региональный фестиваль «Молфест» - фестиваль для молодежи с образовательными и развлекательными площадками. Все гости мероприятия также смогут принять участие в розыгрыше техники.

Программа:

С 15 до 19 часов в большом лектории пройдет образовательная программа. Спикерами станут молодые предприниматели, владельцы креативных агентств, практикующие психологи, сотрудники и студенты Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики».

В 19 часов начнется культурно-развлекательная программа. На сцене выступят студенческие творческие коллективы, команды КВН, кавер-группа «VMESTE» и другие. В 21 час 55 минут - фейерверк на набережной реки Миасс.

С 16 до 22 часов в Магнитогорске состоится «Лидер города М» (парк у Вечного огня).

В программе:

- награждение самых активных молодых жителей, которые проявили себя на уровне города и региона,

- вручение паспортов подросткам, достигшим 14 лет.

- музыкальный фестиваль и работа различных интерактивных площадок.

В 17 часов 30 минут Региональный центр технического творчества в Челябинске проведет день открытых дверей для детей и их родителей (ул. Черкасская, 1А). Регистрация.

Афиша событий, проходящих в библиотеках Централизованной библиотечной системы города Челябинска, в том числе праздничные акции и события ко Дню знаний.

В 20 часов КиноНабережная Русского Радио празднично завершает сезон открытых показов фильмов под открытым небом. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы, отличные призы, зажигательная музыка, хорошее настроение и финальный показ фильма «Лётчик» (Набережная реки Миасс, Арт-сквер).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 сентября - День российской гвардии.

2 сентября - День патрульно-постовой службы полиции МВД России.

2 сентября в народном календаре – Самойлов день.

2 сентября 1940 года - Введен почетный знак различия высших воинских званий - «Маршальская Звезда».

2 сентября 1945 года - День завершения Второй мировой войны. В этот день подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.