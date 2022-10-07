Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, восьмое и девятое октября.

8 октября, суббота

В 9 часов начнется конкурс профессионального мастерства водителей скорой медицинской помощи. Лучших водителей определят в трех категориях (Челябинск, пр. Ленина, 2/1, автодром «Перспектива»).

В программе:

- Соревнования по скоростному маневрированию с выполнением упражнений «Горка», «Гараж», «Параллельная парковка», «Поворот на 90 градусов» на автодроме.

- Сдача экзамена на знание правил дорожного движения в формате решения экзаменационных билетов по правилам дорожного движения.

В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 10 часов – начало работы выставки.

С 11 до 18 часов – беседы со священником Челябинской епархии.

В 11 часов – молебен.

В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В 15 часов – молебен.

В 16 часов – выступление православного театра «Белая птица»

В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.

В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.

В 10 часов состоится церемония открытия Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (Челябинск, ул. К. Маркса, 131, зал ресторана отеля «Маркштадт»).

В 10 часов 30 минут в Челябинске состоится спортивный праздник, посвященный Дню героев Танкограда. Участники смогут выйти на старт состязаний по спортивному ориентированию, посетить выставки Челябинского тракторного завода и военно-патриотических клубов (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2А, муниципальная лыжная база).

Программа:

В 9 часов 45 минут – начало регистрации участников.

В 10 часов 30 минут – парад открытия.

В 11 часов – начало стартов.

С 13 до 15 часов в Челябинске состоится семейный экофестиваль «ЭкоЧе». В рамках фестиваля будет проходить прием вторсырья в обмен на билеты в Музей исторического наследия ЮУЖД (Челябинск, ул. Железнодорожная, 11, площадка перед Музеем исторического наследия ЮУЖД)

С 14 до 16 часов специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска проведут занятие по обучению первой помощи (ул. Братьев Кашириных, 55, GoGreenCenter, второй этаж, вход со стороны ул. Кирова).

С 14 до 21 часа Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоится театральный марафон «День в театре», приуроченный к 85-й годовщине открытия первого театрального сезона в истории МДТ.

В программе:

- посещение экскурсий по театру, которые проведут актеры.

- читка пьесы (Анатолий Баженов прочтет пьесу Джерома К. Джерома «На сцене и за кулисами»);

- встреча с любимыми актерами в Большом зале театра;

- просмотр двух на выбор из трех спектаклей («Зима», «Биография»; «Чехов. Анекдоты»);

- общее финальное чаепитие;

- фотосессии и автограф-сессии с актерами;

- множество других приятных сюрпризов и подарков от театра.

В 18 часов состоится Steinway-концерт к 150-летию со дня рождения Александра Скрябина с уникальным световым оформлением (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета имени М.И. Глинки).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

9 октября, воскресенье

В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 10 часов – начало работы выставки.

В 11 часов – молебен «На начало благого дела».

В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В 15 часов – молебен.

В 16 часов – концерт казачьего ансамбля «Чуриловский курень».

В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.

В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.

В 11 часов начнется праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню животных «Мой лучший друг (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, площадка для выгула собак «Каштанка»).

В 12 часов в областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоится гала-концерт Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (Челябинск, ул. Энгельса, 39).

В 12 часов Новый Художественный театр открывает театральный сезон, юные зрители увидят «Жила-была Сыроежка» (Челябинск, пр. Ленина, 19).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 октября 2022 года - Всемирный день мигрирующих птиц.

8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.

8 октября в православном календаре - День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

8 октября 2022 года в православном календаре - Покровская родительская суббота.

8 октября 2022 года в календаре мусульманских праздников - Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда.

8 октября в народном календаре – Сергей Капустник, Курятник.

9 октября 2022 года – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России (отмечается во второе воскресенье октября).

9 октября - Всемирный день почты.

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

9 октября - День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

9 октября в календаре православных праздников - День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.

9 октября в календаре православных праздников - День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

9 октября в календаре народных праздников - Иван Богослов.

9 октября 1874 года учрежден Всемирный почтовый союз.

9 октября 1943 года завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.