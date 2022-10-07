Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, восьмое и девятое октября.
8 октября, суббота
В 9 часов начнется конкурс профессионального мастерства водителей скорой медицинской помощи. Лучших водителей определят в трех категориях (Челябинск, пр. Ленина, 2/1, автодром «Перспектива»).
В программе:
- Соревнования по скоростному маневрированию с выполнением упражнений «Горка», «Гараж», «Параллельная парковка», «Поворот на 90 градусов» на автодроме.
- Сдача экзамена на знание правил дорожного движения в формате решения экзаменационных билетов по правилам дорожного движения.
В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).
В 10 часов – начало работы выставки.
С 11 до 18 часов – беседы со священником Челябинской епархии.
В 11 часов – молебен.
В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
В 15 часов – молебен.
В 16 часов – выступление православного театра «Белая птица»
В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.
В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.
В 10 часов состоится церемония открытия Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (Челябинск, ул. К. Маркса, 131, зал ресторана отеля «Маркштадт»).
В 10 часов 30 минут в Челябинске состоится спортивный праздник, посвященный Дню героев Танкограда. Участники смогут выйти на старт состязаний по спортивному ориентированию, посетить выставки Челябинского тракторного завода и военно-патриотических клубов (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2А, муниципальная лыжная база).
Программа:
В 9 часов 45 минут – начало регистрации участников.
В 10 часов 30 минут – парад открытия.
В 11 часов – начало стартов.
С 13 до 15 часов в Челябинске состоится семейный экофестиваль «ЭкоЧе». В рамках фестиваля будет проходить прием вторсырья в обмен на билеты в Музей исторического наследия ЮУЖД (Челябинск, ул. Железнодорожная, 11, площадка перед Музеем исторического наследия ЮУЖД)
С 14 до 16 часов специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска проведут занятие по обучению первой помощи (ул. Братьев Кашириных, 55, GoGreenCenter, второй этаж, вход со стороны ул. Кирова).
С 14 до 21 часа Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоится театральный марафон «День в театре», приуроченный к 85-й годовщине открытия первого театрального сезона в истории МДТ.
В программе:
- посещение экскурсий по театру, которые проведут актеры.
- читка пьесы (Анатолий Баженов прочтет пьесу Джерома К. Джерома «На сцене и за кулисами»);
- встреча с любимыми актерами в Большом зале театра;
- просмотр двух на выбор из трех спектаклей («Зима», «Биография»; «Чехов. Анекдоты»);
- общее финальное чаепитие;
- фотосессии и автограф-сессии с актерами;
- множество других приятных сюрпризов и подарков от театра.
В 18 часов состоится Steinway-концерт к 150-летию со дня рождения Александра Скрябина с уникальным световым оформлением (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета имени М.И. Глинки).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.
Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.
9 октября, воскресенье
В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).
В 10 часов – начало работы выставки.
В 11 часов – молебен «На начало благого дела».
В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
В 15 часов – молебен.
В 16 часов – концерт казачьего ансамбля «Чуриловский курень».
В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.
В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.
В 11 часов начнется праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню животных «Мой лучший друг (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, площадка для выгула собак «Каштанка»).
В 12 часов в областном реабилитационном культурно-спортивном центре ВОС состоится гала-концерт Всероссийского конкурса ВОС «Танцевальный фейерверк» (Челябинск, ул. Энгельса, 39).
В 12 часов Новый Художественный театр открывает театральный сезон, юные зрители увидят «Жила-была Сыроежка» (Челябинск, пр. Ленина, 19).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.
Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.
ДЛЯ СПРАВКИ
8 октября 2022 года - Всемирный день мигрирующих птиц.
8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.
8 октября в православном календаре - День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8 октября 2022 года в православном календаре - Покровская родительская суббота.
8 октября 2022 года в календаре мусульманских праздников - Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда.
8 октября в народном календаре – Сергей Капустник, Курятник.
9 октября 2022 года – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России (отмечается во второе воскресенье октября).
9 октября - Всемирный день почты.
9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.
9 октября - День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.
9 октября в календаре православных праздников - День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
9 октября в календаре православных праздников - День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
9 октября в календаре народных праздников - Иван Богослов.
9 октября 1874 года учрежден Всемирный почтовый союз.
9 октября 1943 года завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ.