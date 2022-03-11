Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 марта.

12 марта, суббота

В 10 часов будет стартует патриотический автопробег «Своих не бросаем» в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих. Организаторы мероприятия: ЧООО ОООИВА – «инвалиды войны» «Булат» и всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство».

Программа:

В 10 часов – старт в Челябинске от памятника Доблестным сынам Отечества (Аллея Славы).

В 11 часов – прибытие в Еманжелинск.

В 12 часов 30 минут участники автопробега прибудут в Южноуральск.

В 14 часов – финиш в Троицке.

В 11 часов в Естественно-научном музее Ильменского государственного заповедника состоится литературно-музыкальная композиция по сказам Павла Бажова «Хозяйка медной горы». Чтение сказов будет сопровождаться живой музыкой. Сама Хозяйка встретит гостей и позволит взглянуть на свои каменные сокровища (Миасс, Ильменский заповедник).

В 14 часов в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится занятие-игра «Изготовление маски сказочного монстра» (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

В 15 часов в кинотеатре имени Пушкина - новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

13 марта, воскресенье

В 10 часов в Копейске пройдет открытое первенство по автомодельному спорту в классах трассовых моделей. Участники соревнований – школьники до 14 лет из Челябинска и Копейска. Гонки пройдут в лично-командном зачете на трассе детско-юношеского клуба «Дружба» в классах Pr-24, Pr-32 и ES-24(U) (Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 17А, ДЮК «Дружба»).

С 10 до 18 часов в Челябинске состоится образовательная выставка «Навигатор поступления». В мероприятии примут участие 13 учебных заведений, в том числе ЮУГМУ, ЧелГУ, ЮУРГУ, ЮУРГГПУ, Челябинский юридический колледж. Расписание лекций и мастер-классов (ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 15 часов в кинотеатре имени Пушкина - новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

В 15 часов 30 минут состоится первое занятие в школе православного волонтёра. Руководитель добровольческого направления ПМД74 «Волонтёрские крылья» Ольга Коробицына расскажет, кто такой волонтёр и зачем он помогает другим (Челябинск, пр. Победы, 398, молодёжный класс культурно-просветительского центра «Наследие»).

В 16 часов состоится премьерный показ документального фильма Юлии Бочаровой «Ласточки Христовы». Это рассказ о православии в Черногории. Картина повествует о роковых событиях Югославской войны, о суровых испытаниях, постигших братский православный народ из-за нападок на Церковь со стороны властей в наши дни, когда сотни тысяч верующих во главе со своим митрополитом встали на защиту своей веры, вековых традиций, семейных ценностей (Челябинск, улица Артиллерийская, 136, ТРК «Горки,» кинотеатр «Синема парк», зал №7).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 марта - Всемирный день против кибер-цензуры.

12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы России.

12 марта по народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

12 марта 1832 года в балете впервые использовано платье под названием «пачка».

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России.

13 марта 2022 года - Международный день планетариев (отмечается во второе воскресенье марта).

13 марта 2022 года - День работников геодезии и картографии в России (отмечается во второе воскресенье марта).

13 марта - Национальный день тайского слона.

13 марта в православном календаре – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

13 марта по народному календарю – Василий Капельник.