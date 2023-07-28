Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля.

Арт-сквер Набережной Челябинска ждёт горожан на новую программу выходного дня.

29 июля

В заповеднике «Аркаим» состоится VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Программа фестиваля тут.

В Южно-Уральском государственном университете пройдет «Открытый диалог» – мероприятие нового формата, призванное помочь абитуриентам и их родителям с поступлением в университет. Завершится мероприятие экскурсией в студенческий городок ЮУрГУ. Подробное расписание мероприятий тут.

В 12 часов на автоспортивном комплексе «Трасса 74» состоится Кубок "Get Petrol" по дрэг-рейсингу. Дрэг-рейсинг можно по праву считать одним из самых захватывающих видов автогонок. Вход для зрителей бесплатный (ул. Северный Луч, 2Д).

Расписание (предварительно):

12:00 - 13:00 - прохождение Административных проверок и Технической инспекции, брифинг;

13:00 - квалификационные заезды;

14:30 - основные заезды по классам.

В 13 часов в парке Сад Победы на центральной площадке пройдет ежегодный праздник «Пони – принцессы». В программе: эстафеты и конкурсы с участием пони конного клуба. В команды набираются дети от 3-х лет из посетителей парка. В конце праздника всех ждут призы. Вход свободный.

В 13 часов в ТРК «Горки» всех угостят тортом и проведут развлекательную программу. Гостей на 2-м этаже ТРК ждут: подвижные игры, танцы и шоу с сухим льдом, дети будут разгадывать загадку пропавшего торта со шпионами (ул. Артиллерийская, 136).

В 14 часов в парке «Металлург» состоится Чемпионат Челябинской области по скейтбордингу. Соревнования пройдут в классическом формате в отдельных зачетах для мужчин и женщин. Зрителям вход свободный.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств начнется лекция-дегустация знаменитых советских духов и одеколонов (пл. Революции, 1).

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

В 19 часов в Городском саду им. А. С. Пушкина организаторы предлагают посмотреть фильм «Старый знакомый».

В 12 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

12:00 – танцевальный фитнес

19:00 – бачата

В 22 часа в летнем кинотеатре парка им. Гагарина под открытым небом, смотрим к/ф «Мой ласковый и нежный зверь».

30 июля

В 11 часов в Саду Победы начнется праздничное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота Российской Федерации. (памятник «Защитникам морских рубежей»).

С 12 до 22 в Усадьбе Рябининых состоится BBQ Рябинин Фест. Это городское событие создано для гурманов и любителей культурного отдыха (ул. Каслинская, 137).

С 13 до 17 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром будет работать летняя книжная терраса.

В 15 и 19 часов на Летней эстраде Исторического музея – бесплатные мастер-классы по танцам. Вход свободный (ул. Труда, 100).

15:00 – исторические танцы

19:00 – сальса и бачата.

С 16 до 18 часов в парке им. Гагарина пройдут танцевальные вечера для старшего поколения (летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска на выходные.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июля - День спиртоносного дерева.

29 июля - День поворачивания налево.

29 июля - Международный день тигра.

29 июля - Международный день декора.

29 июля 1586 года основан город Тюмень.

29 июля 1952 года состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан.

29 июля 1958 года в США создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

29 июля 1974 года в СССР создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом.

29 июля 1990 года город Калинин переименован в Тверь.

30 июля - День Военно-Морского Флота РФ.

30 июля - Международный день дружбы.

30 июля - День «Поделитесь обнимашками».

30 июля - День цветных напитков.

30 июля - Всемирный день вышивки.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

30 июля - День дружбы народов в Ульяновской области.

30 июля - Всемирный день сноркелинга.

30 июля 1829 года в Москве началось строительство Триумфальных ворот.

30 июля 1898 года в Москве начала работать первая городская канализация.

30 июля 1907 года в Москве вышел в рейс первый автобус.

30 июля 1930 года основан Московский полиграфический институт.

30 июля 1950 года в Ленинграде состоялось торжественное открытие Приморского парка Победы.

30 июля 1972 года начала работать Красноярская ГЭС.

30 июля 1984 года состоялась премьера многосерийного телесериала «Санта-Барбара».