Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 20 и 21 августа.

20 августа, суббота

В 8 часов стартует VI Парижский полумарафон – 2022 (село Париж, Нагайбакский район, Челябинская область).

С 7 до 10 часов – регистрация участников.

В 8 часов – ярмарка, мастер-классы от ремесленников, национальная кухня.

В 9 часов 30 минут – разминка для участников от рекордсменки Европы и мира по легкой атлетике, посла ГТО Евгении Зинуровой.

В 10 часов церемония открытия Парижского полумарафона.

В 11 часов, в 11.10, в 11.20, в 12 часов, в 12.10 и 12.20 – старты заездов.

С 14 часов 30 минут до 16 часов – церемонии награждения.

С 10 до 16 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябинске пройдёт XIX Городская выставка плодов и цветов (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

Программа:

В 10 часов – начало работы выставки.

В 13 часов - торжественное открытие, на сцене начнётся музыкальная программа с выступлением лучших вокальных и танцевальных коллективов города. Также развлекать гостей будут ходулисты в образе бабочек и цветов.

С 10 до 15 часов – третий день работы Универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2022» (Челябинск, Ледовая арена «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38).

С 11 до 15 часов - мастер-классы по прикладному искусству.

С 13 до 15 часов - награждение победителей и призеров.

В 10 часов в Экопарке пройдет зарядка (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей).

В 11 часов начнется празднование пятилетия реализации регионального проекта

«Разделяйка».

Программа:

С 11 до 12 часов – экскурсия в Экоцентр, награждение активистов Минэкологии области (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 55),

С 12 до 13 часов – экскурсия на предприятие «Мегаполисресурс» (Челябинск, ул.

Автодорожная, 13),

С 14 до 15 часов – экскурсия на предприятие по переработке пластика (Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6).

С 11 до 16 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту (Аргаяшский район, озеро Увильды, яхт-клуб «Мираж»).

В программе:

- гонки флота в детских классах яхт,

- любительская парусная регата для взрослых,

- награждение,

- развлекательная программа, ориентированная на детей-спортсменов.

В 11 часов Дом «Аквариум» совместно с Челябинской областной детской клинической больницей приглашает в парк «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

Программа:

- викторина, посвященная здоровью,

- мастер-класс «Моем руки правильно»,

- школа «Скорой помощи», в которой научимся накладывать повязки при различных травмах.

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоятся мероприятия выходного дня (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

Программа:

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов.

В 12 часов - детская игровая программа (театральная площадь парка).

В 13 часов 30 минут - детская игровая программа (площадка аттракционов).

С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоятся бесплатные мероприятия выходного дня. Вход свободный (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

Программа:

- спектакль Нового художественного театра «Челябинский караван» (6+).

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. (Челябинск, ул. Коммуны, 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 17 часов начнется программа выходного дня на территории Арт-сквера Набережной реки Миасс в Челябинске.

В 17 часов - концертная программа Централизованной клубной системы (продлится порядка двух часов). Для зрителей выступят: образцово-показательный коллектив ансамбль народной танца «Чайка», народный коллектив ансамбль народной песни «Заря», хор русской песни «Раздолье», народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Экспрессия», вокальная студия «Вдохновение», народный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Виктория», хореографический коллектив «Солнечная система», а также вокалистки Виктория Кудрявцева, Ирина Блинова и многие другие. Музыкальная программа будет длится около двух часов.

В 19 часов на территории Арт-сквера будут организованы настольные игры.

В 20 часов 30 минут начнётся показ фильмов конкурсной программы Фестиваля Уличного кино. Зрителям будет представлено девять короткометражек.

В 19 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске можно будет посмотреть фильм «Одиноким представляется общежитие» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

Афиша мероприятий в детских библиотеках Челябинска.

С 19 до 22 часов открывается первая персональная выставка челябинской медиахудожницы Марии Кирилловой «Длительные отношения с солнечными ударами». Вход бесплатный. Регистрация (Челябинск, Ленина, 41А, Дом архитектора).

В 19 часов – открытие, общение с Марией и Светланой, со-автором инсталляции.

В 19 часов 30 минут – вступительное слово куратора.

В 19 часов 45 минут - аудиовизуальный перформанс. Инсталляция оживет — челябинский электронный музыкант Состояние Сияния сыграет сет, а на поверхность пластиковых слёз под потолком будет проецироваться видео-арт от Маши, который заполнит весь Дом архитектора инопланетной игрой света. Будет красиво.

С 19 до 21 часа - чайный бар ChaBa будет предлагать несколько сортов китайского чая. Всё время будет работать чиллзона, в которой можно лёжа слушать музыку и наблюдать за перформансом.

В 22 часа в рамках проекта «КиноЛето» в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Летнем кинотеатре под открытым небом покажут фильм «Тот самый барон Мюнхгаузен». Вход свободный (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

21 августа, воскресенье

В 10 часов у памятника И. В. Курчатову состоится общегородской флешмоб, приуроченный ко Дню российского флага (отмечается 222 августа). Жители Челябинска выстроятся в форме слов «Россия. Урал».

С 11 до 15 часов в рамках празднования пятилетия реализации регионального проекта

«Разделяйка» состоится «Разделяйка фест» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 55).

Программа:

- выступления партнеров проекта;

- выставка заводов-переработчиков,

- спортивно-экологические игры для взрослых и детей,

- мастер-классы по сотворению красивых и полезных вещей из вторичного сырья,

- Repair cafe,

- Fashion показ Upcyclre,

- спектакль «Чистомен – один из нас»,

- маркет и секонд-хэнд и многое другое.

С 11 до 16 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту (Аргаяшский район, озеро Увильды, яхт-клуб «Мираж»).

В программе:

- гонки флота в детских классах яхт.

В 12 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина откроется «Школа пациентов». Занятие предназначено для неврологических пациентов (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Коралловый зал библиотеки).

С 12 до 14 часов на площадке Фестиваля песочной скульптуры в горсаду им. А.С. Пушкина состоятся бесплатные мероприятия выходного дня. Вход свободный (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

Программа:

- выступление иллюзиониста,

- увлекательный сказочный квест «В гостях у сказки» (на площадке Фестиваля песочной скульптуры),

- творческие мастер-классы, которые подготовили сотрудники библиотек № 15 им. Ш. Бабича и № 18 «Красная». Все желающие смогут сделать открытку с объёмными цветами «Цветочная сказка», а также книжную закладку в технике оригами «Забавные зверушки».

- пешеходная прогулка «С именем Пушкина» (старт в 13 часов от памятника А. С. Пушкину в центре горсада). Прогулка рассчитана на 1,5 часа. Запись на прогулку по телефону 264-73-11.

В 13 часов 30 минут театр-студия «У Паровоза» им. З.А. Александровой покажет спектакль «Чистомен: один из нас» на фестивале в честь Дня Рождения экологической акции «Разделяйка» (Челябинск, улица Каслинская, 137, Усадьба Рябининых).

В 14 часов на площади у памятника И.В. Курчатову состоится первый фестиваль военных оркестров Уральского округа войск национальной гвардии РФ «Росгвардия. Музыка. Челябинск» (Челябинск, проспект Ленина, 86).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 августа 2022 года – Всемирный день бездомных животных.

20 августа - Всемирный день лени.

20 августа - Всемирный день комара.

20 августа – день Пимены-Марины. В этот день можно наблюдать за птицами. Если собирались стаи к отлету на юг – можно ожидать ранние холода осенью. Также традиционно в этот день пекли пироги с малиной.

20 августа 1812 года Михаила Кутузова назначили главнокомандующим русских войск в борьбе с французами.

20 августа 1945 года – открытие сверхсекретной лаборатории по использованию энергии Урана.

21 августа - День офицера России.

21 августа 2022 года - День Воздушного Флота России.

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа в народном календаре – Мирон Ветрогон.

21 августа православные верующие чтят память Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

21 августа 1911 года - «Джоконда» была похищена из Лувра.

21 августа 1957 года - запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты.

21 августа 1981 года ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.