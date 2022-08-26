Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные дни, 27 и 28 августа.
27 августа, суббота
В четыре часа 30 минут в национальном парке «Таганай» стартует ежегодный горный марафон «Забег за облака -2022».
Программа (корректируется):
В 4 часа 30 минут - старт на дистанцию 80 километров.
В 9 часов 45 минут - церемония открытия соревнований, брифинг.
В 10 часов - старт на дистанцию 42 километра.
В 11 часов - старт на дистанцию 30 километров.
В 11 часов 15 минут - старт на дистанцию 12 километров.
С 11 часов 45 минут до 2 часов - церемонии награждения победителей и призеров.
В 22 часа 30 минут - окончание контрольного времени на дистанции 80 километров.
В 10 часов в Коркино начнутся праздничные мероприятия на разных площадках города в рамках празднования Дня шахтёра и Дня города. Афиша.
В 10 часов в Копейске состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера и Дню города. Афиша.
В 11 часов состоится торжественное открытие конкурса «Велодрайв» возле монумента «Защитникам отечества» в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).
В программе:
- конкурс велосипедов,
- выставка спецтехники,
- мастер-класс по оказанию помощи пострадавшим в ДТП,
- практические занятия от «Лаборатории безопасности»,
- культурная программа с участием творческих коллективов.
В 11 часов начнутся мероприятия выходного дня в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, театральная площадь парка).
В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов.
В 12 часов - детская игровая программа.
В 13 часов - цирковая программа.
В 16 часов - восточные танцы
В 12 часов на пешеходной Кировке продолжится Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который будет проходить в Челябинске с 26 по 28 августа. Программа.
С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочной скульптуры в Городском саду им. А. С. Пушкина состоится игровая программа от театра «Манекен» «Королевские игры». На площадку придут Король, Королева и шут. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. Афиша (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).
С 12 до 22 часов состоится масштабный уличный фестиваль современного изобразительного искусства #НЕискуственно (Арт-сквер на набережной реки Миасс).
Программа:
В 12 часов – открытие.
С 12 до 16 часов все желающие от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» и получить консультацию по регистрации в программе (стойка «Почта Банка» на набережной).
С 14 до 20 часов – перфомансы.
С 14 до 19 часов – мастер-классы.
С 15 часов до 20 часов 40 минут – лекции.
В 21 час – закрытие, выступление Рокабилли-бэнд «Ghost Radio».
В 13 часов в Челябинском зоопарке – заплывы белых медведей, завершающие сезон рыбалок этого года (Челябинск, ул. Труда, 191).
В 16 часов Челябинская Публичная библиотека приглашает почитать и послушать стихи любимых поэтов на августовской встрече «Стихи О Саше», посвященной дню рождения куратора и ведущего проекта Александра Маниченко (ул. Кирова, 100, Patrick Pub).
В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).
В 19 часов в рамках проекта Кинолето Ретро FM состоится показ фильма «Будьте моим мужем» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, городской сад им. А. С. Пушкина).
В 19 часов 30 минут в рамках Ночи кино в Музее андеграунда Екатеринбурга состоится показ фильма Андрея Сильвестрова «Дом на Фурманном». Перед показом пройдет специальная экскурсия для зрителей по экспозиции музея (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 4).
В 20 часов в ЦПКиО им. Гагарина состоится кинопоказ трёх кинофильмов под открытым небом, который организован в рамках Всероссийской ночи кино (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).
Программа:
В 20 часов - сбор зрителей, программа с розыгрышем призов.
В 21 час - начало показа кинофильмов: «Последний богатырь: посланник Тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего». Фильмы пойдут нон-стопом, без рекламы и трейлеров. Вход свободный.
В 21 час – в Историческом музее Южного Урала пройдёт Ночь кино.
- на Летней эстраде музея можно посмотреть фрагменты фильмов «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы...», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Фильм, фильм, фильм...», «Великая сила искусства».
- любители советских фильмов смогут проверить свои знания в призовой викторине.
Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.
Афиша событий, которые состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы города: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.
28 августа, воскресенье
В 8 часов состоится XV Всероссийский легкоатлетический марафон в Челябинске. Участники стартуют у Ледовой арены «Трактор», далее пробегут по улицам Салавата Юлаева и Университетской Набережной, сделают поворот у моста на улице Северо-Крымской и отправятся в обратном направлении. Один круг составит 10,5 километра. Регистрация.
Программа:
В 7 часов 30 минут - открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых пакетов иногородним участникам в ЛА «Трактор» (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38).
В 7 часов 40 минут - разминка для участников соревнований.
В 8 часов - старт забега на 42,2 км, 21,1 км и 10,5 км от ЛА «Трактор».
В 9 часов 15 минут – награждение абсолютных победителей и призёров на дистанцию 10,5 километра.
В 9 часов 45 минут - награждение абсолютных победителей и призёров на дистанцию 21,1 км.
В 10 часов - старт забега на дистанцию 1 км.
В 11 часов 30 минут - торжественная церемония награждения абсолютных победителей на дистанции 42,2 км.
В 13 часов 45 минут - награждение победителей забега на 42,2 км в возрастных категориях.
В 14 часов - закрытие трассы Челябинского марафона.
Кроме того, подготовлена праздничная программа для детей и взрослых, будут организованы фотозоны и анимация, а также выставка спортивных товаров и различных услуг. Также челябинцы смогут стать участниками всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».
В 12 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится молебен на начало учебного года (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).
С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочной скульптуры в Городском саду им. А. С. Пушкина состоится программа выходного дня. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. Афиша (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).
В программе:
- программа «Литературные герои в Песочной стране».
- интеллектуально-игровая программа «Таинственный клад»,
- викторины, ребусы «Угадай сказочного героя».
- семейные игровые минутки с перчаточными куклами «Сочиняем сказку».
- мастер-класс «Золотой ключик» в технике «бумажная пластика».
- мастер-класс «Делаем книжную закладку» в технике оригами.
В 13 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится открытый тренинг по актерскому мастерству «Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского мастерства» (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69).
В 13 часов на пешеходной Кировке продолжится Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который проходит в Челябинске с 26 по 28 августа. Программа.
В 13 часов - спектакль «Семейная пекарня», который представит «Театр вкуса» из Москвы (Челябинск, ул. Кирова, 100).
В 15 часов - спектакль «БАБАйки» дуэта «Nebolet» из Челябинска (ул. Кирова, 100).
С 15 до 19 часов все желающие от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» и получить консультацию по регистрации в программе (у сцены Главпочтамта).
В 16 часов - церемония закрытия фестиваля (пешеходная часть улицы Кирова).
В 17 часов - карнавальное шествие (пешеходная часть улицы Кирова).
С 14 до 17 часов в Арт-сквере на сцене Набережной реки Миасс в Челябинске состоится спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».
В программе:
- спортивные конкурсы и эстафеты,
- зарядка с Чемпионом,
- призы и подарки, в том числе сладкий приз - мороженое от компании РосФрост,
- показательные выступления профессиональных спортсменов Уральского Федерального округа и творческих коллективов.
- автограф и фотосессия серебряного призера Олимпийских Игр, чемпиона мира и Европы Ивана Стретовича,
- торжественная церемония открытия (в 15 часов).
В 14 часов на заседании дискуссионного клуба «Читающий ЛИС» обсудят книгу Элейн Конигсбург «Чай всегда в четыре» (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, молодёжный отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).
В 16 часов в парке «Сад Победы» - выступление народного оркестра «Малахит». Вход свободный (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).
В 19 часов состоится самый яркий хоккейный праздник лета - Traktor&Winline Fest (Челябинск, площадь у колеса обозрения рядом с КРК «Мегаполис»).
В программе:
- выступление Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник,
- масштабное проекционное шоу на колесе обозрения,
- множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, мегаватты света и звука,
- презентация команды и промо к 75-летию хоккейного клуба «Трактор».
В 19 часов состоится концерт-спектакль «Сказка. Точка (не)возврата» в рамках фестиваля-лаборатория «Народный танец: в поисках нового языка», который проходил с 25 по 28 августа в Челябинске (ул. Российская, 34, ДК «Амбассадор»).
ДЛЯ СПРАВКИ
27 августа - День российского кино.
27 августа - Международный день бокса
27 августа 2022 года – День дальнобойщика в России.
27 августа 2022 года – Международная ночь летучих мышей.
27 августа в православном календаре - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
27 августа в народном календаре – Михей Тиховей.
27 августа 1919 год правительство Советской России приняло декрет о национализации всего кинодела в стране.
27 августа - День нефти.
27 августа - День любителей бананов.
27 августа - праздник пролетающих облаков.
27 августа - День ленточек и бубенчиков.
28 августа в православном календаре - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
28 августа 2022 года – День шахтера в России
28 августа в славянском календаре – Спожинки.
28 августа в народном календаре – Успение.
28 августа 1920 года началась первая Всероссийская статистическая перепись населения.
28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе.
28 августа 2004 года в Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери. Чудотворная икона - одна из главных святынь православных христиан.