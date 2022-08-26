Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные дни, 27 и 28 августа.

27 августа, суббота

В четыре часа 30 минут в национальном парке «Таганай» стартует ежегодный горный марафон «Забег за облака -2022».

Программа (корректируется):

В 4 часа 30 минут - старт на дистанцию 80 километров.

В 9 часов 45 минут - церемония открытия соревнований, брифинг.

В 10 часов - старт на дистанцию 42 километра.

В 11 часов - старт на дистанцию 30 километров.

В 11 часов 15 минут - старт на дистанцию 12 километров.

С 11 часов 45 минут до 2 часов - церемонии награждения победителей и призеров.

В 22 часа 30 минут - окончание контрольного времени на дистанции 80 километров.

В 10 часов в Коркино начнутся праздничные мероприятия на разных площадках города в рамках празднования Дня шахтёра и Дня города. Афиша.

В 10 часов в Копейске состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера и Дню города. Афиша.

В 11 часов состоится торжественное открытие конкурса «Велодрайв» возле монумента «Защитникам отечества» в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В программе:

- конкурс велосипедов,

- выставка спецтехники,

- мастер-класс по оказанию помощи пострадавшим в ДТП,

- практические занятия от «Лаборатории безопасности»,

- культурная программа с участием творческих коллективов.

В 11 часов начнутся мероприятия выходного дня в парке «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79, театральная площадь парка).

В 11 часов - спортивная тренировка для всех возрастов.

В 12 часов - детская игровая программа.

В 13 часов - цирковая программа.

В 16 часов - восточные танцы

В 12 часов на пешеходной Кировке продолжится Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который будет проходить в Челябинске с 26 по 28 августа. Программа.

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочной скульптуры в Городском саду им. А. С. Пушкина состоится игровая программа от театра «Манекен» «Королевские игры». На площадку придут Король, Королева и шут. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. Афиша (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

С 12 до 22 часов состоится масштабный уличный фестиваль современного изобразительного искусства #НЕискуственно (Арт-сквер на набережной реки Миасс).

Программа:

В 12 часов – открытие.

С 12 до 16 часов все желающие от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» и получить консультацию по регистрации в программе (стойка «Почта Банка» на набережной).

С 14 до 20 часов – перфомансы.

С 14 до 19 часов – мастер-классы.

С 15 часов до 20 часов 40 минут – лекции.

В 21 час – закрытие, выступление Рокабилли-бэнд «Ghost Radio».

В 13 часов в Челябинском зоопарке – заплывы белых медведей, завершающие сезон рыбалок этого года (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 16 часов Челябинская Публичная библиотека приглашает почитать и послушать стихи любимых поэтов на августовской встрече «Стихи О Саше», посвященной дню рождения куратора и ведущего проекта Александра Маниченко (ул. Кирова, 100, Patrick Pub).

В 16 часов состоится танцевальная программа для старшего поколения в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).

В 19 часов в рамках проекта Кинолето Ретро FM состоится показ фильма «Будьте моим мужем» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, городской сад им. А. С. Пушкина).

В 19 часов 30 минут в рамках Ночи кино в Музее андеграунда Екатеринбурга состоится показ фильма Андрея Сильвестрова «Дом на Фурманном». Перед показом пройдет специальная экскурсия для зрителей по экспозиции музея (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 4).

В 20 часов в ЦПКиО им. Гагарина состоится кинопоказ трёх кинофильмов под открытым небом, который организован в рамках Всероссийской ночи кино (Челябинск, ул. Коммуны, 100, летний театр).

Программа:

В 20 часов - сбор зрителей, программа с розыгрышем призов.

В 21 час - начало показа кинофильмов: «Последний богатырь: посланник Тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего». Фильмы пойдут нон-стопом, без рекламы и трейлеров. Вход свободный.

В 21 час – в Историческом музее Южного Урала пройдёт Ночь кино.

- на Летней эстраде музея можно посмотреть фрагменты фильмов «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы...», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Фильм, фильм, фильм...», «Великая сила искусства».

- любители советских фильмов смогут проверить свои знания в призовой викторине.

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

Афиша событий, которые состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы города: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

28 августа, воскресенье

В 8 часов состоится XV Всероссийский легкоатлетический марафон в Челябинске. Участники стартуют у Ледовой арены «Трактор», далее пробегут по улицам Салавата Юлаева и Университетской Набережной, сделают поворот у моста на улице Северо-Крымской и отправятся в обратном направлении. Один круг составит 10,5 километра. Регистрация.

Программа:

В 7 часов 30 минут - открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых пакетов иногородним участникам в ЛА «Трактор» (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38).

В 7 часов 40 минут - разминка для участников соревнований.

В 8 часов - старт забега на 42,2 км, 21,1 км и 10,5 км от ЛА «Трактор».

В 9 часов 15 минут – награждение абсолютных победителей и призёров на дистанцию 10,5 километра.

В 9 часов 45 минут - награждение абсолютных победителей и призёров на дистанцию 21,1 км.

В 10 часов - старт забега на дистанцию 1 км.

В 11 часов 30 минут - торжественная церемония награждения абсолютных победителей на дистанции 42,2 км.

В 13 часов 45 минут - награждение победителей забега на 42,2 км в возрастных категориях.

В 14 часов - закрытие трассы Челябинского марафона.

Кроме того, подготовлена праздничная программа для детей и взрослых, будут организованы фотозоны и анимация, а также выставка спортивных товаров и различных услуг. Также челябинцы смогут стать участниками всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

В 12 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится молебен на начало учебного года (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

С 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочной скульптуры в Городском саду им. А. С. Пушкина состоится программа выходного дня. При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена мероприятия. Афиша (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А).

В программе:

- программа «Литературные герои в Песочной стране».

- интеллектуально-игровая программа «Таинственный клад»,

- викторины, ребусы «Угадай сказочного героя».

- семейные игровые минутки с перчаточными куклами «Сочиняем сказку».

- мастер-класс «Золотой ключик» в технике «бумажная пластика».

- мастер-класс «Делаем книжную закладку» в технике оригами.

В 13 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится открытый тренинг по актерскому мастерству «Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского мастерства» (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69).

В 13 часов на пешеходной Кировке продолжится Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который проходит в Челябинске с 26 по 28 августа. Программа.

В 13 часов - спектакль «Семейная пекарня», который представит «Театр вкуса» из Москвы (Челябинск, ул. Кирова, 100).

В 15 часов - спектакль «БАБАйки» дуэта «Nebolet» из Челябинска (ул. Кирова, 100).

С 15 до 19 часов все желающие от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» и получить консультацию по регистрации в программе (у сцены Главпочтамта).

В 16 часов - церемония закрытия фестиваля (пешеходная часть улицы Кирова).

В 17 часов - карнавальное шествие (пешеходная часть улицы Кирова).

С 14 до 17 часов в Арт-сквере на сцене Набережной реки Миасс в Челябинске состоится спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

В программе:

- спортивные конкурсы и эстафеты,

- зарядка с Чемпионом,

- призы и подарки, в том числе сладкий приз - мороженое от компании РосФрост,

- показательные выступления профессиональных спортсменов Уральского Федерального округа и творческих коллективов.

- автограф и фотосессия серебряного призера Олимпийских Игр, чемпиона мира и Европы Ивана Стретовича,

- торжественная церемония открытия (в 15 часов).

В 14 часов на заседании дискуссионного клуба «Читающий ЛИС» обсудят книгу Элейн Конигсбург «Чай всегда в четыре» (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, молодёжный отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).

В 16 часов в парке «Сад Победы» - выступление народного оркестра «Малахит». Вход свободный (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 19 часов состоится самый яркий хоккейный праздник лета - Traktor&Winline Fest (Челябинск, площадь у колеса обозрения рядом с КРК «Мегаполис»).

В программе:

- выступление Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник,

- масштабное проекционное шоу на колесе обозрения,

- множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, мегаватты света и звука,

- презентация команды и промо к 75-летию хоккейного клуба «Трактор».

В 19 часов состоится концерт-спектакль «Сказка. Точка (не)возврата» в рамках фестиваля-лаборатория «Народный танец: в поисках нового языка», который проходил с 25 по 28 августа в Челябинске (ул. Российская, 34, ДК «Амбассадор»).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 августа - День российского кино.

27 августа - Международный день бокса

27 августа 2022 года – День дальнобойщика в России.

27 августа 2022 года – Международная ночь летучих мышей.

27 августа в православном календаре - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

27 августа в народном календаре – Михей Тиховей.

27 августа 1919 год правительство Советской России приняло декрет о национализации всего кинодела в стране.

27 августа - День нефти.

27 августа - День любителей бананов.

27 августа - праздник пролетающих облаков.

27 августа - День ленточек и бубенчиков.

28 августа в православном календаре - Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

28 августа 2022 года – День шахтера в России

28 августа в славянском календаре – Спожинки.

28 августа в народном календаре – Успение.

28 августа 1920 года началась первая Всероссийская статистическая перепись населения.

28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе.

28 августа 2004 года в Москве патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери. Чудотворная икона - одна из главных святынь православных христиан.