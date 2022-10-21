Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 октября.

22 октября, суббота

В 10 часов в Магнитогорске на территории парка «Притяжение» состоится фестиваль Шашлыка.

Программа:

В 10 часов - приезд компаний и участников, подготовка мангалов.

В 11 часов 30 минут - праздничное открытие мероприятия.

В 12 часов - начало приготовления, оценка сырого продукта; проведение конкурсов «Лучший шашлычный гарнир», «Лучший шашлычный соус».

В 13 часов - дегустация, оценка готового шашлыка комиссией, апробация представленных шашлыков зрителями; проведение конкурсов «Лучший шашлык - 2022» среди профессионалов, «Любительский шашлык - 2022» среди любителей.

В 15 часов - конкурс на самый лучший тост среди гостей фестиваля «Фестиваль шашлыка - 2022».

В 16 часов - подведение итогов конкурса и награждение.

В 11 часов в Челябинске стартует IV Межрегиональный (IX Областной) фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РСФСР В. И. Милосердова. Спектакли фестиваля зрители смогут посетить бесплатно (в 11, 13, 15 и 17 часов), но по предварительной регистрации (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15, Дом актёра имени В. И. Милосердова).

В 11 часов в Челябинском кукольном театре продолжится VIII фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 11 часов Татарский театр кукол «Экият» (Казань) покажет на большой сцене драму «Адәмнәр» («Люди»).

В 17 часов Ханты-Мансийский театр кукол покажет на малой сцене «Небоглазка» (12+).

В 20 часов театр кукол «Туки-Луки» (Пермь) представит на большой сцене «Маленькие трагедии» Александра Пушкина (16+).

В 18 часов в Дома архитектора откроется новая выставка «Дизайн-фреш» от Челябинского регионального отделения Союза дизайнеров России (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

Афиша мероприятий Детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

23 октября, воскресенье

В 12 часов Новый Художественный театр покажет спектакль «Шишок» (Челябинск, пр. Ленина, 19).

В 11 часов Музей истории православия продолжит цикл лекций и встреч, посвященных святым Южного Урала. Хранитель музея Анна Усманова расскажет о волне репрессий против священников в 1918 году, в том числе о каслинских священномучениках, включенных с Собор святых Челябинской митрополии (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 32, цокольный этаж Свято-Симеоновского кафедрального собора, вход слева).

В 11 часов в Челябинском кукольном театре продолжится VIII фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

В 11 часов театр кукол «Гулливер» (Курган) покажет на большой сцене сказку сказок (12+) «Где нет зимы».

В 11 часов 30 минут Пермский театр кукол покажет на малой сцене видеоспектакль (12+) «Цветы для Элджернона».

В 20 часов Набережночелнинский театр кукол покажет на большой сцене драму «Кроткая» Фёдора Достоевского (16+).

В 21 час 30 минут Оренбургский театр кукол покажет на малой сцене «Небольшая история» Вадим Соснин (12+).

В 12 часов в Челябинске стартует IV Межрегиональный (IX Областной) фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РСФСР В. И. Милосердова. Спектакли фестиваля зрители смогут посетить бесплатно (в 12, 15, 17 и 20 часов), но по предварительной регистрации (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 15, Дом актёра имени В. И. Милосердова).

В 17 часов состоится спектакль «Чистомен: один из нас» (16+) театра-студии «У Паровоза» им. З. А. Александровой (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 54).

В 17 часов состоится матч Чемпионата России Суперлига Пари между командами «Динамо-Метар» (Челябинск) - «Енисей» (Красноярск) (Челябинск, ул. Черкасская, 1, СК «Метар-Спорт»).

В 18 часов в Челябинске состоится гала-концерт закрытия V Международного музыкального фестиваля на Южном Урале, художественный руководитель – народный артист СССР Юрий Башмет. Заключительный вечер будет полностью посвящен 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 октября - Международный день заикающихся людей.

22 октября - День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.

22 октября в православном календаре - Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией Матери.

22 октября в народном календаре – Яков Дровопилец.

22 октября 1990 года городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород.

23 октября 2022 года - Международный день тёщи (отмечается в четвертое воскресенье октября).

23 октября - Международный день снежного барса.

23 октября - День работников рекламы в России.

23 октября - День осведомленности о синдроме Кабуки.

23 октября в народном календаре – Евлампий Зимоуказатель.