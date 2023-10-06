Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября.

В Челябинской области проходит первый этап Кубка региона по фигурному катанию на коньках. Фигуристы соревнуются в Троицке (Ледовая арена «Юниор», мкр. 2-й, 13).

В Магнитогорске состоится одно из знаковых для Челябинской области событий – XI Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения». В рамках Форума с 7 по 14 октября пройдет 38 мероприятий, в том числе дискуссионные площадки, секции с докладами, мастер-классы, кинолекторий, концерты духовной музыки.

7 октября

На базе клуба войсковой части 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля пройдет торжественное закрытие открытых военно-поисковых сборов «К поиску готов!». Мероприятие пройдет в Челябинской области в восьмой раз и объединит более 200 поисковиков со всей страны.

С 9 часов 30 минут до 12 часов пройдет праздничное мероприятие «Команда Путина», приуроченное ко дню рождения Президента России.

Тайминг мероприятия:

9:30 - сбор участников автопробега, построение автоколонны;

9:40 - раздача атрибутики «Команда Путина» (флаги, наклейки, футболки);

9:45 - пресс-подход (Рыжий Денис Сергеевич, руководитель регионального исполкома Народного фронта Челябинской области);

10:00 - старт автоколонны от проходной ЧТЗ (пр. Ленина, 3, площадка напротив);

10:40 - окончание автопробега у Площади Науки (пр. Ленина, 86);

10:45 - пресс-подход (Касымов Фаригат Фаткуллович, заслуженный тренер России, главный тренер спортивных сборных команд Челябинской области по боксу);

10:45 - построение участников тренировки;

11:00 - открытая тренировка по боксу;

11:40 - общие фото участников.

В 9 часов 45 минут стартует турнир по спортивному ориентированию «День героев». Турнир приурочен ко Дню героев Танкограда (лыжная база ПКИО им. Гагарина, ул. Лесопарковая, 2а).

Программа соревнований:

9:45 - начало регистрации участников;

10.30 - парад-открытие;

11:00 - старт;

13.00 - награждение.

В 10 часов 30 минут в Публичной библиотеке начнется мастер-класс по изготовлению народной куклы «Желанница» (пр. Ленина, д. 60).

В 11 часов 30 минут 11:30 в Зале искусств ЮУрГУ состоится встреча с художником-керамистом Александром Пуриком. Тема встречи – «Язык современной скульптуры и керамики» (главный корпус университета, пр. Ленина, 76).

С 13 часов 15 минут всех желающих приглашают поиграть в настольные игры в ЮУрГУ и ЧелГУ:

ЮУрГУ - Студенческий центр ЮУрГУ (пр-т Ленина, 80, вход с торца здания).

ЧелГУ - главный корпус, аудитория 111(ул. Братьев Кашириных 129).

В 14 часов 45 минут начнется первый матч баскетбольного сезона. В рамках Чемпионата России среди мужских клубов Суперлиги встретятся «Челбаскет» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, Свердловский проспект, 59).

В 16 часов 50 минут в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма-повести об Алексее Балабанове. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарных картин. Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х (ул. Пушкина, 64).

В 18 часов челябинцы могут посетить необычный аудиоспектакль в трамвае «Не метеорит». Вечер, наушники, уютный трамвайный вагон и город ЧЕ, улицы которого выступят декорациями для удивительного спектакля с сюжетом, списанным с судеб двух подростков.

В 18 часов в Дебаркадере Государственного исторического музея Южного Урала состоится показ спектакля - трагикомедия «Пап Кихот» (ул. Труда, 100).

8 октября

Челябинская область примет Кубок России и Всероссийские соревнования по велокроссу. Сильнейшие велогонщики России поборются за медали в Копейске, в парке Победы.

Программа соревнований:

10:00 - женщины, юниорки 17–18 лет, девушки 15-16 лет, девушки 13-14 лет;

11:15 - мужчины, юниоры 17–18 лет;

12:30 - юноши 15-16 лет;

13:20 - юноши 13-14 лет.

В 15 часов в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма-повести об Алексее Балабанове. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарных картин. Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 октября - День вежливых людей.

7 октября - Покровская родительская суббота.

7 октября - День Конституции в СССР.

7 октября - День московской промышленности.

7 октября - Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!».

7 октября - День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ.

7 октября - День «Ты важен мне».

7 октября - День ванны.

7 октября - Всемирный день ходьбы.

7 октября - День вспоминания про тёплые вещи.

7 октября - Всемирный день изготовления открытки.

7 октября - Всемирный день карате.

7 октября - Всемирный день хлопка.

7 октября - Славянский праздник урожая «Таусень» (Радогощь).

7 октября - Международный день экономных развлечений.

7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ.

7 октября - Международный день невралгии тройничного нерва.

7 октября 1604 года основан город Томск.

7 октября 1806 года получен патент на копировальную бумагу.

7 октября 1826 года открылась первая в США железная дорога.

7 октября 1930 года основан Московский государственный агроинженерный университет (МГАУ).

7 октября 1940 года Красногорск получил статус города.

7 октября 1949 года образована Германская Демократическая Республика (ГДР).

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире совершила полный облет Луны и сфотографировала обратную сторону.

7 октября 1999 года обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов, самого высокого уровня безопасности системы.

8 октября - День солнечных улыбок.

8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ.

8 октября - Всемирный день осьминога.

8 октября - Международный день бездорожья.

8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ.

8 октября - Всемирный день воздушных змеев.

8 октября - Всемирный день зомби.

8 октября - День школьника в Ульяновской области.

8 октября - Международный день геологического тайника.

8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки.

8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса.

8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.

8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов.