Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября.
В Челябинской области проходит первый этап Кубка региона по фигурному катанию на коньках. Фигуристы соревнуются в Троицке (Ледовая арена «Юниор», мкр. 2-й, 13).
В Магнитогорске состоится одно из знаковых для Челябинской области событий – XI Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения». В рамках Форума с 7 по 14 октября пройдет 38 мероприятий, в том числе дискуссионные площадки, секции с докладами, мастер-классы, кинолекторий, концерты духовной музыки.
7 октября
На базе клуба войсковой части 90-й гвардейской танковой дивизии Чебаркуля пройдет торжественное закрытие открытых военно-поисковых сборов «К поиску готов!». Мероприятие пройдет в Челябинской области в восьмой раз и объединит более 200 поисковиков со всей страны.
С 9 часов 30 минут до 12 часов пройдет праздничное мероприятие «Команда Путина», приуроченное ко дню рождения Президента России.
Тайминг мероприятия:
9:30 - сбор участников автопробега, построение автоколонны;
9:40 - раздача атрибутики «Команда Путина» (флаги, наклейки, футболки);
9:45 - пресс-подход (Рыжий Денис Сергеевич, руководитель регионального исполкома Народного фронта Челябинской области);
10:00 - старт автоколонны от проходной ЧТЗ (пр. Ленина, 3, площадка напротив);
10:40 - окончание автопробега у Площади Науки (пр. Ленина, 86);
10:45 - пресс-подход (Касымов Фаригат Фаткуллович, заслуженный тренер России, главный тренер спортивных сборных команд Челябинской области по боксу);
10:45 - построение участников тренировки;
11:00 - открытая тренировка по боксу;
11:40 - общие фото участников.
В 9 часов 45 минут стартует турнир по спортивному ориентированию «День героев». Турнир приурочен ко Дню героев Танкограда (лыжная база ПКИО им. Гагарина, ул. Лесопарковая, 2а).
Программа соревнований:
9:45 - начало регистрации участников;
10.30 - парад-открытие;
11:00 - старт;
13.00 - награждение.
В 10 часов 30 минут в Публичной библиотеке начнется мастер-класс по изготовлению народной куклы «Желанница» (пр. Ленина, д. 60).
В 11 часов 30 минут 11:30 в Зале искусств ЮУрГУ состоится встреча с художником-керамистом Александром Пуриком. Тема встречи – «Язык современной скульптуры и керамики» (главный корпус университета, пр. Ленина, 76).
С 13 часов 15 минут всех желающих приглашают поиграть в настольные игры в ЮУрГУ и ЧелГУ:
ЮУрГУ - Студенческий центр ЮУрГУ (пр-т Ленина, 80, вход с торца здания).
ЧелГУ - главный корпус, аудитория 111(ул. Братьев Кашириных 129).
В 14 часов 45 минут начнется первый матч баскетбольного сезона. В рамках Чемпионата России среди мужских клубов Суперлиги встретятся «Челбаскет» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, Свердловский проспект, 59).
В 16 часов 50 минут в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма-повести об Алексее Балабанове. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарных картин. Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х (ул. Пушкина, 64).
В 18 часов челябинцы могут посетить необычный аудиоспектакль в трамвае «Не метеорит». Вечер, наушники, уютный трамвайный вагон и город ЧЕ, улицы которого выступят декорациями для удивительного спектакля с сюжетом, списанным с судеб двух подростков.
В 18 часов в Дебаркадере Государственного исторического музея Южного Урала состоится показ спектакля - трагикомедия «Пап Кихот» (ул. Труда, 100).
8 октября
Челябинская область примет Кубок России и Всероссийские соревнования по велокроссу. Сильнейшие велогонщики России поборются за медали в Копейске, в парке Победы.
Программа соревнований:
10:00 - женщины, юниорки 17–18 лет, девушки 15-16 лет, девушки 13-14 лет;
11:15 - мужчины, юниоры 17–18 лет;
12:30 - юноши 15-16 лет;
13:20 - юноши 13-14 лет.
В 15 часов в кинотеатре им. А.С. Пушкина начнется показ фильма-повести об Алексее Балабанове. Случайно сохранившийся разговор дает уникальную возможность по-другому взглянуть на создателя легендарных картин. Это кино для тех, кто любит его творчество, и тех, кто все эти годы пытается понять главного русского режиссера 2000-х (ул. Пушкина, 64).
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.
ДЛЯ СПРАВКИ
7 октября - День вежливых людей.
7 октября - Покровская родительская суббота.
7 октября - День Конституции в СССР.
7 октября - День московской промышленности.
7 октября - Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!».
7 октября - День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ.
7 октября - День «Ты важен мне».
7 октября - День ванны.
7 октября - Всемирный день ходьбы.
7 октября - День вспоминания про тёплые вещи.
7 октября - Всемирный день изготовления открытки.
7 октября - Всемирный день карате.
7 октября - Всемирный день хлопка.
7 октября - Славянский праздник урожая «Таусень» (Радогощь).
7 октября - Международный день экономных развлечений.
7 октября - День образования штабных подразделений МВД РФ.
7 октября - Международный день невралгии тройничного нерва.
7 октября 1604 года основан город Томск.
7 октября 1806 года получен патент на копировальную бумагу.
7 октября 1826 года открылась первая в США железная дорога.
7 октября 1930 года основан Московский государственный агроинженерный университет (МГАУ).
7 октября 1940 года Красногорск получил статус города.
7 октября 1949 года образована Германская Демократическая Республика (ГДР).
7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире совершила полный облет Луны и сфотографировала обратную сторону.
7 октября 1999 года обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов, самого высокого уровня безопасности системы.
8 октября - День солнечных улыбок.
8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ.
8 октября - Всемирный день осьминога.
8 октября - Международный день бездорожья.
8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ.
8 октября - Всемирный день воздушных змеев.
8 октября - Всемирный день зомби.
8 октября - День школьника в Ульяновской области.
8 октября - Международный день геологического тайника.
8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки.
8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса.
8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.
8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов.