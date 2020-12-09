В Челябинской области от бешенства умерли две лисы и собака

АО «Златмаш» экономит тепло для людей – жители замерзают и готовы к решительным действиям

В Златоусте (Челябинская область) многие жители машзавода продолжают замерзать в своих квартирах. Увы, но многочисленные обращения в обсуживающую организацию, 19-й цех АО «Златмаш», никакого положительного результата не дают.

Сегодня, девятого декабря, по поручению главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского в один из таких домов отправилась комиссия. Было установлено, что на Суворова, 81 температура не поднимается выше +13 градусов. Многие жители вынуждены покинуть свои дома.

Мониторинг параметров теплоносителя и выездные совещания с участием территориального отдела городской мэрии и управляющих компаний по факту низких температур в многоквартирных домах, расположенных в районе машзавода (это не менее 50-ти тысяч жителей), администрация Златоуста проводит на постоянной основе.

«К сожалению, собственник котельной и сетей - не администрация города, а структурное подразделение Роскосмоса - АО «Златмаш». Директор предприятия Антон Лобанов не исполняет свои обязанности в полном объёме - «Златмаш» значительно занижает температуру теплоносителя для многоквартирных домов. В адрес АО «Златмаш» неоднократно направлялись письма о недопустимости подобных фактов», - прокомментировали в городской мэрии.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что предписания в адрес предприятия будет направлено и по факту низких температур в квартирах дома №81 по улице Суворова.

«Ранее для улучшения давления в данном районе уже был установлен циркуляционный насос, но и он уже, к сожалению, не помогает, так как сам теплоноситель не соответствует требованиям», - отметил Алексей Коновалов.

К слову, в связи со сложившейся ситуацией именно администрация Златоуста становится крупнейшим покупателем циркуляционных насосов: власти не хотят, чтобы жители замерзли, и, как могут, стараются помочь людям.

Тем временем, сам «Златмаш» в актах комиссионного обследования фактически признал, что подача теплоносителя (горячей воды и отопления) существенно занижена. При этом управленцы «Роскосмоса» на предписания и представления администрации не реагируют. Не помогает решить эту крайне серьезную проблему и местная прокуратура.

Одни не хотят исправлять свои «косяки», другие замерзают. А переохлаждение, как известно, может привести к простудным заболеваниям, в том числе с осложнениями. В условиях пандемии коронавируса и в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом это может плохо кончиться для Златоуста.

«На следующей неделе обещают морозы, и нашему городу опять грозит всероссийская «слава». Мы снова можем прогреметь на всю страну. Парадокс, но подать воду по нормативам подразделению «Роскосмоса» оказалось намного сложнее, чем запустить ракету», - не без иронии отмечают горожане.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», отчаявшиеся граждане, которые никак не могут согреться в своих жилищах, готовы вот-вот предпринять решительные действия и выразить свой коллективный протест, перекрыв федеральную трассу.

К слову, холод – это только одно из зол. Мало того, что в квартирах дубак (по-другому не скажешь), так еще и вода, поступающая в дома горожан, живущих в районе машзавода, с каждым годом становится все грязнее.

Например, на прошлой неделе по вине вышеназванного предприятия была фактически парализована работа МУП «Водоснабжение» по обслуживанию сетей холодного водоснабжения в районе машзавода.