Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата

Одну из самых величайших находок нашего времени сделал известный археолог Анатолий Щепин, сообщает сайт Анапа-сити. В окрестностях всероссийского курорта Анапа месяц назад, первого апреля, им был обнаружен золотой конь царя Митридата и другие ценные находки. Обнаружить артефакты помогло новейшее оборудование глубинного сканирования, разработанное в НИИ для горно-обогатительных предприятий и примененное в археологии впервые.

Уникальные находки были обнаружены в лесу в районе станицы Гостагаевская под руинами древней крепости. Среди украшений, монет, статуй был найден один из самых знаменитых артефактов древности – золотой конь могущественного царя Митридата VI Евпатра, правящего Боспорским царством в далекие от нас 132-63 годы до нашей эры.

Все предметы сохранились в прекрасном состоянии и в после детального изучения они пополнят коллекции археологических музеев.

Много лет известный археолог потратил на изучение этой тайны истории. Предполагалось что царского золотого коня по последней воле Митридата VI Евпатра спрятали в глубине горы около города Пантикапея (современная Керчь), и за минувшие столетия его искало немало археологов и обычных кладоискателей, но обнаружить артефакт не удавалось. Напасть на след потерянной реликвии Анатолию Сергеевичу посчастливилось в архивах музея археологии в городе Анапа, где он нашел описание любопытного события - некий караван из нескольких крытых повозок под охраной из вооруженных воинов проследовал из Пантикапея в небольшую неприступную крепость, находящуюся, как ни странно, далеко от всех транспортных артерий (морских портов и дорог), в глубинах леса, рядом с современной станцией Гостагаевской. Как считает исследователь, возвели эту "крепость-убежище" по приказу царя Митридата в труднодоступном месте на вершине горы с двумя поясами оборонительных стен, а сам он хотел укрыться в ней в случае неудачи в битве с легионами Римской империи. Но, как гласит легенда, он был предан собственным сыном Фарнаком, и тогда царь, чтобы избежать позора, попросил слугу заколоть его, что тот и сделал, обливаясь слезами. А вот золотой артефакт и другие предметы были успешно вывезены и укрыты в тайной неприступной крепости. Позже, крепость все же пала под неистовым напором римских легионеров, которые незадолго до этого разрушили и полис Горгиппия, находившийся на месте современной Анапы. Но, как оказалось, тайник, закопанный в фундаменте основного здания разрушенной цитадели, римляне так и не нашли.

На раскоп прибыли специалисты из государственного археологического института. Археологи нашли несколько древних статуй, которые сохранились в отличном состоянии, золотые и серебряные предметы, украшения из драгоценных камней, перечень которыхпока не разглашается. Помимо золотого коня, были обнаружены части колесницы, изготовленные также из металла высокой пробы. Детальное изучение фрагментов показало, что колесница запрягалась четырьмя скакунами.

Как считают специалисты, найденные сокровища Боспорского царства на территории Анапы - это величайшее археологическое открытие XXI века. И впереди ученых, безусловно, ждет еще много открытий.