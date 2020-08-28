Архитекторы показали, как будет выглядеть сквер у ДК Строителей в Челябинске

Сквер у дворца культуры строителей в Металлургическом районе Челябинска архитекторы превратят в чудо-место.

Проектирование уже завершено - сотрудники городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию сегодня, 28-го августа, представили эскизы в своем телеграм-канале.

«Рады показать вам первый конкурсный проект благоустройства скверов. Архитекторы студии Петра Стебельского завершили проектирование пространства у ДК Строителей. Для создания концепции они провели анализ территории: соседней застройки и прилегающих пространств, рельефа и озеленения, покрытий и подпорных стен», - рассказали в управлении.

Решая, как сделать общественное пространство местом для по-настоящему комфортного отдыха, архитекторы придумали связать пешеходные маршруты, ограничить скорость транспорта (для безопасности горожан), улучшить состояние покрытий и подпорных стен, а также - восстановить ступени и гранитную кладку.

«Улучшив внешний вид и расширив функции пространства с помощью проектных решений, мы оживим сквер у ДК Строителей и снова притянем к нему внимание горожан», - пообещали архитекторы-градостроители.

Специалисты пояснили, что особенностью проекта является сохранение композиционных решений, принятых при строительстве дворца культуры.

«Благоустройство не нарушит исторический ансамбль площади перед ДК, зато у места появятся новые функции», - подчеркнули в управлении архитектуры.

Проект будет реализован по федеральной программе «Формирование современной городской среды» в два этапа. В настоящее время архитекторы совместно с районными властями определяют фронт работ на каждом из них.

Напомним, сквер у ДК Строителей как территорию, которую хорошо было бы преобразить, выбрали сами горожане, приняв участие в голосовании на платформе «Активный житель 74», проводившемся в июне этого года.

Данное общественное пространство победило с большим отрывом от других предлагаемых для благоустройства территорий в Металлургическом районе (например, в Курчатовском районе сильно обогнал другие общественные территории парк культуры и отдыха, в Ленинском бесспорным лидером оказался сквер «Сигнал»).

В июле управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска стало собирать мнения жителей по вопросам благоустройства двух общественных пространств, в том числе и сквера у ДК Строителей на ЧМЗ, расположенный на Шоссе Металлургов, 70-Б (вторая территория - сквер у гостиницы «Виктория» на северо-западе южноуральской столицы).