ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Архитекторы показали, как будет выглядеть сквер у ДК Строителей в Челябинске

Общество
Сегодня, 12:02
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Сквер у дворца культуры строителей в Металлургическом районе Челябинска архитекторы превратят в чудо-место.

Проектирование уже завершено - сотрудники городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию сегодня, 28-го августа, представили эскизы в своем телеграм-канале.

«Рады показать вам первый конкурсный проект благоустройства скверов. Архитекторы студии Петра Стебельского завершили проектирование пространства у ДК Строителей. Для создания концепции они провели анализ территории: соседней застройки и прилегающих пространств, рельефа и озеленения, покрытий и подпорных стен», - рассказали в управлении.

Решая, как сделать общественное пространство местом для по-настоящему комфортного отдыха, архитекторы придумали связать пешеходные маршруты, ограничить скорость транспорта (для безопасности горожан), улучшить состояние покрытий и подпорных стен, а также - восстановить ступени и гранитную кладку.

«Улучшив внешний вид и расширив функции пространства с помощью проектных решений, мы оживим сквер у ДК Строителей и снова притянем к нему внимание горожан», - пообещали архитекторы-градостроители.

Специалисты пояснили, что особенностью проекта является сохранение композиционных решений, принятых при строительстве дворца культуры.

«Благоустройство не нарушит исторический ансамбль площади перед ДК, зато у места появятся новые функции», - подчеркнули в управлении архитектуры.

Проект будет реализован по федеральной программе «Формирование современной городской среды» в два этапа. В настоящее время архитекторы совместно с районными властями определяют фронт работ на каждом из них.

Напомним, сквер у ДК Строителей как территорию, которую хорошо было бы преобразить, выбрали сами горожане, приняв участие в голосовании на платформе «Активный житель 74», проводившемся в июне этого года.

Данное общественное пространство победило с большим отрывом от других предлагаемых для благоустройства территорий в Металлургическом районе (например, в Курчатовском районе сильно обогнал другие общественные территории парк культуры и отдыха, в Ленинском бесспорным лидером оказался сквер «Сигнал»).

В июле управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска стало собирать мнения жителей по вопросам благоустройства двух общественных пространств, в том числе и сквера у ДК Строителей на ЧМЗ, расположенный на Шоссе Металлургов, 70-Б (вторая территория - сквер у гостиницы «Виктория» на северо-западе южноуральской столицы).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
26.08.20 11:53
В новом году все благоустраиваемые в Челябинске скверы обзаведутся плиткой без фаски
Общество
25.08.20 12:12
Эскизный проект новой прогулочной зоны вдоль горсада имени Пушкина в Челябинске готов
Общество
10.08.20 16:35
Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно
Происшествия
05.08.20 11:40
В Челябинске мужчины под видом благоустройства разбирали брусчатку
Вчера, 17:59
Максим Куляшов проверил наличие безопасных подходов к образовательным учреждениям Новосинеглазово
Вчера, 17:50
Алексей Текслер во время поездки в Карталинский район совершил свой фирменный разворот
Вчера, 17:50
Алексей Текслер во время поездки в Карталинский район совершил свой фирменный разворот
Вчера, 16:05
В Челябинск пришла первая партия вакцины от гриппа
Вчера, 15:07
Челябинская область вошла в числе регионов с «забюрокраченной» системой страховых выплат «ковидным» медикам
Вчера, 14:59
Остановки в центре Челябинска украсили схемы прогулочных маршрутов
Вчера, 12:29
Алексей Текслер остался недоволен ситуацией в Локомотивном
Вчера, 12:06
Алексей Текслер отругал карталинских чиновников за состояние очистных сооружений
Вчера, 11:36
В регионе снова зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19
Вчера, 11:29
В Челябинской области умерли четыре человека с коронавирусом
Экономика
Сегодня, 11:08
Тяп-ляп
Росавтодор: Челябинска область рискует провалить национальный проект по ремонту дорог
Происшествия
Сегодня, 11:32
Спортшкола имени Ишмуратовой подала три иска к застройщику биатлонного центра в Златоусте
Новости
Сегодня, 12:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в Челябинской области
Сегодня, 12:04
Федерация
Российским учителям с 1 сентября начнут доплачивать за классное руководство
Сегодня, 11:11
Федерация
Работавший на Россию американский шпион жил в Челябинске
Сегодня, 10:56
Общество
В Челябинске закрыли движение от Цвиллинга до Монакова
Сегодня, 10:38
Общество
Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус
Материалы рубрики
Сегодня, 10:56
Общество
В Челябинске закрыли движение от Цвиллинга до Монакова
Сегодня, 10:38
Общество
Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус
Вчера, 18:05
Общество
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Марченко
Вчера, 17:59
Общество
Максим Куляшов проверил наличие безопасных подходов к образовательным учреждениям Новосинеглазово
Вчера, 16:05
Общество
В Челябинск пришла первая партия вакцины от гриппа
Теги
благоустройство
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика