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Архитекторы пригласили челябинцев поучаствовать в судьбе Сада камней

Общество
Сегодня, 16:32
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска могут поучаствовать в судьбе Сада камней. До шестого сентября продлится опрос, подготовленный городским управлением по архитектурно-градостроительному проектированию.

«Онлайн-опрос касается функционала и наполнения территории бывшего Сада камней между улицей Красной и мемориалом солдатам правопорядка. Опрос будет вестись всю неделю», - рассказал сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Авторы опроса (отмечая, что историческое пространство у областного краеведческого музея - сквер «Сад Камней» - запущено много лет) сетуют, что проекты для него продолжают множиться, однако ни одна идея до настоящего дня так и не была реализована.

«Мы считаем, благоустройство любого пространства должно происходить совместно с жителями. Спрашиваем у вас, челябинцы, каким вы видите это место?» - так начали свой опрос специалисты управления архитектуры, добавив, что участие в нем займет не более пяти минут.

По традиции, архитекторы интересуются полом, возрастом, родом занятий, районом проживания участников опроса, тем, как часто они бывают в этих краях, что хотели бы там делать, каким видом спорта заниматься, предпочли бы спокойный отдых или шумное веселье, нужны ли там велодорожки и ярмарки, детские аттракционы, кафе и киоски с едой.

Также специалисты спрашивают, хотели ли бы горожане гулять здесь с собаками, нужны ли им там, например, летний кинотеатр или пункт проката спортивного инвентаря, и задают множество других вопросов, ответы на которые помогут им определиться с концепцией благоустройства некогда процветающего, но ныне пребывающего в запустении Сада камней.

Как сообщил на «аппаратке» в городской мэрии глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, в настоящее время с помощью представителей студотрядов в Саду камней практически завершено восстановление по временной схеме основных центральных дорожек.

«Произвели обрезку поросли. До десятого сентября планируем произвести второе кошение и установить лавочки с урнами», - рассказал Виктор Ереклинцев.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
архитектура
Челябинск
сад камней
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