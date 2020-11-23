Астролог: В 2021 году нагрузка в плане фатальных событий должна уменьшиться

Предстоящий 2021 год прогнозируется чуть полегче 2020 года в плане фатальных событий, так будущий год будет менее богат на затмения.

«Затмения традиционно несут серьезные стрессы, изменения. Нынче был год шести затмений, следующий – четырех. Нагрузка в плане фатальных событий, вроде бы, уменьшается, - рассказал сегодня, 23 ноября, директор Уральского астрологического института, ученик Павла Глобы Олег Лушников на брифинге в АиФ-Челябинск. – В самые кризисные годы – 1941 и 1991 – было по семь затмений».

В 2020 году прогнозировалось четыре лунных и два солнечных затмения. В 2021 году будет два лунных (26 мая и 19 ноября) и два солнечных (10 июня и четвертого декабря) затмения.

Четыре затмения в 2020 году уже произошли. Лунные затмения регистрировались 10 января, пятого июня и пятого июля. Солнечное - 21 июня 2020 года.

До конца года ожидаются еще два затмения. Полутеневое затмение Луны произойдет в следующий понедельник, 30 ноября, а полное затмение Солнца - 14 декабря.

Кроме того, в день зимнего солнцестояние, 21 декабря, будет великое соединение Сатурна и Юпитера в знаке Водолея.

По словам Олега Лушникова, «концовые затмения 2020 года содержат высокий риск аварийности». В частности, в период лунного затмения прогнозируется рост аварий на дорогах, в электросетях и в авиационной сфере, а 14 декабря возможны обострения в плане информационных войн, а также рост числа пожаров, аварий на сетях и в авиационном направлении. «Бдительность, еще раз бдительность и по возможности отложить поездки», - советует астролог.

«Проблема, которая может зародиться в декабре, может получить развитие в январе 2021 года», - рассказал Олег Лушников. Это касается, прежде всего, финансовой сферы. Тут могут сыграть свою роль Уран, перешедший несколько лет назад в знак Тельца, и подтянувшаяся к ним ныне черная луна.

Астролог советует заранее подготовиться к возможным негативным последствиям такого соединения. Если есть большие ресурсы, то лучше их вкладывать в развитие нового бизнеса. По словам Олега Лушникова, следующий год будет достаточно благоприятен для создания новых бизнес- проектов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Московском планетарии, в предстоящий понедельник, 30 ноября, в 12 часов 43 минуты по московскому времени можно будет увидеть максимальную фазу 0,85 лунного затмения.

Наблюдать затмение Луны смогут жители восточных регионов России. «Луна пройдет через южную часть земной полутени. Вблизи максимальной фазы полутеневого затмения можно наблюдать невооруженным глазом потемнение северного диска Луны», - отметили в планетарии.

Второе затмение Солнца в этом году будет полным и произойдет 14 декабря, оно будет видимым только из Южной Америки (полная фаза 2 минуты 10 секунд в 19:14 по московскому времени).