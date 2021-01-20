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Авария на теплосетях в Челябинске устранена раньше намеченного срока

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Авария на теплосетях в Челябинске устранена раньше намеченного срока

Авария на теплосетях в Металлургическом районе Челябинска, оставившая без тепла 40 жилых домов и пять соцобъектов, устранена раньше намеченного срока.

Напомним, коммунальная авария произошла в 10 часов утра 20 января. Без отопления и горячего водоснабжения остались жители 39 многоквартирных домов, три школы и два детских сада.

Коммунальную аварию планировалось устранить к 20 часам вечера. «ГВС и отопление запущены в 17 часов 35 минут, - сообщили в администрации.

По состоянию на 17 часов в Челябинске было минус 14 градусов. По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня ночью в областном центре ожидается минус 22-24 градуса.

«Все управляющие компании оповещены о необходимости контроля на внутридомовых коммуникациях», - подчеркнули в мэрии.

Работы по устранению коммунальной аварии проводило муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС»).

Как уже сообщало агентство, прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии.