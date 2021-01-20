Тепло в домах жителей Челябинска, которые пострадали из-за коммунальной аварии, появится вечером
Тепло в домах жителей Металлургического района Челябинска, которые стали заложниками коммунальной аварии, появится до восьми часов вечера. На месте работают специалисты МУП ЧКСТ.
Как сообщили в администрации Челябинска, сейчас без отопления остаются 39 жилых домов, два детских сада и три школы.
Срок устранения аварии и подключения отопления до 20 часов вечера.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратурой Металлургического района Челябинска организована проверка по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии
Напомним, ранее, без тепла остались частные и многоквартирные дома, а также социальные объекты, расположенные по улице Винницкой.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.